“Hurry Up Tomorrow”, de The Weeknd, es un proyecto de vanidad surrealista

Es la última noche de la gira. El SoFi Stadium, a las afueras de Los Ángeles, está lleno. 80,000 fanáticos se encuentran frente a The Weeknd, un mar infinito de luces cegadoras. El artista más vendido, nacido como Abel Tesfaye, emerge al escenario. Comienza la primera canción. No pasa ni un minuto y sucede lo impensable: su voz se quiebra. Y luego desaparece.

Esa noche de septiembre de 2022 marcó un punto de inflexión para Tesfaye. Él explota la escena en “Hurry Up Tomorrow”, donde, irónicamente, llega demasiado tarde. La tediosa incoherencia del primer acto pinta al carismático artista —uno de los más populares de las últimas décadas— como un protagonista sin empatía en un mundo no lineal y sin sentido.

Pero, ¿cuánto de The Weeknd está realmente aquí? En su primer papel protagónico en un largometraje, dirigido por Trey Edward Shults, Tesfaye interpreta una versión ficticia de sí mismo, un músico insomne (como se deja explícitamente claro en el leitmotiv de “Wake Me Up”, donde canta: “El sol nunca sale / No sé si es de día o de noche”). Está marcado por una reciente ruptura con una ex, retratada en un cruel mensaje de voz (“Solía pensar que eras una buena persona”, dice), y un estilo de vida hedonista, instigado por su superficial amigo-manager Lee, interpretado por Barry Keoghan.

Poco después de que Tesfaye pierda la voz, una dolencia psicosomática, conoce a la súper fanática Amina, interpretada por Jenna Ortega. Ella le ofrece consuelo temporal y, a cambio, no se le otorga ninguna agencia. Ella existe para él. Pronto, comienzan los horrores sin inspiración, culminando en lo que recuerda la escena de tortura en “Reservoir Dogs” con menos violencia. En cambio, Amina —cuando no está llorando; insto a todos los espectadores a llevar un “conteo de llantos” y considerar lo que los blogs feministas podrían tener que decir— sincroniza los labios con algunos de los éxitos más grandes de The Weeknd, explicando que todos tratan sobre “vacío y angustia”. Entrelazado con esto hay una conversación sobre padres ausentes y miedo al abandono, con una entrega sin méritos y una agudeza de primer borrador —algo que gesticula hacia la profundidad sin perforar la superficie.

Según los materiales de prensa, Amina y Lee no son personas reales, sino representaciones de Tesfaye. Ella está destinada a representar el “yo emocional más profundo” desconectado de Tesfaye —y Lee, su persona pública. Eso no se deja explícitamente claro en la película, excepto en una lectura muy generosa del final. El subtexto solo funciona cuando hay contexto para respaldarlo, de lo contrario, te quedas con “Hurry Up Tomorrow”: un emocionante proyecto de vanidad con imaginación surrealista pero escritura rígida, sin apuestas, peso emocional limitado y una narrativa poco clara.

Eso no será un problema para los súper fanáticos, por supuesto —aquellos que están íntimamente familiarizados con la música y la carrera de The Weeknd. Esta película parece ser para ellos y para Tesfaye, un productor, solo; ellos tienen el marco en el que disfrutar del tiempo de ejecución. Teniendo en cuenta que el fandom es la forma dominante de la cultura popular, no es una mala decisión comercial.

Y le ha funcionado antes. Esta no es la primera incursión de Tesfaye en la actuación. Además de su cameo en “Uncut Gems”, protagonizó la serie de HBO de 2023 “The Idol”. Co-creó el programa con Sam Levinson, un programa que también presentó una provocación sin méritos. En ese momento, “The Idol” recibió críticas por su narración sadomasoquista que surgió después de un cambio de “la perspectiva femenina”, supuestamente una solicitud de Tesfaye. No fue un programa inteligente o subversivo, ni siquiera fue realmente sobre nada, pero sí inspiró conversación. Es fácil ver cómo “Hurry Up Tomorrow” puede tener efectos similares.

En un momento en que las películas autobiográficas sobre músicos son juguetonas y creativas —la asociación de Pharrell Williams con Lego “Piece by Piece” viene a la mente, al igual que “Better Man” de Robbie Williams— “Hurry Up Tomorrow” se siente como un paso en falso para aquellos fuera de los más devotos de The Weeknd. Por supuesto, la película no se identifica como una biografía. Pero podría haberse beneficiado de menos seriedad. Y edición.

Pero, ¿qué pasa con la música? “Hurry Up Tomorrow” está conectada con el último álbum del mismo nombre de Tesfaye —y el capítulo final de la trilogía de The Weeknd que rompió récords, que comenzó con “After Hours” de 2020 y continuó con “Dawn FM” de 2022. El álbum, el más silencioso de la serie, funcionó como una alegoría sobre las pruebas de la fama —un tema que ha sido cubierto durante mucho tiempo por los proveedores de pop más exitosos. Retrospectivamente, funciona mejor como banda sonora de una película que como disco independiente, ambicioso. Al igual que la película, gesticula hacia la crítica del complejo de la industria de la celebridad sin lograrlo. Ahora parece obvio saber que la película es anterior al disco.

La fortaleza de la película, con mucho, es su banda sonora, compuesta por Tesfaye con Daniel Lopatin (más conocido como el músico electrónico experimental Oneohtrix Point Never y por sus bandas sonoras de “Good Time” y “Uncut Gems”). Se construye a partir de la discografía de Tesfaye y se transforma en algo físico y psicodélico —en su momento más eufórico, lleno de miedo y clubby. Es tan conmovedor que casi distrae de los momentos de cinematografía vertiginosa, con la inclinación de las películas por los marcos giratorios, los acercamientos a los rascacielos al revés, la visión borrosa y las luces erráticas.

Esas herramientas parecen más adecuadas para un video musical, el tipo de mundo visual sofisticado que Tesfaye ha desarrollado en su carrera pop. Elevan su eufórico, estratificado, evocador dance-pop, pero no se traducen en esta película.