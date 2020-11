Luego de que el pasado lunes un juez británico encontrara evidencia de maltrato contra su exesposa, Amber Heard, el actor y guionista estadounidense Johnny Depp comienzó a experimentar las consecuencias en su carrera profesional.

El también productor y tres veces nominado al Óscar, publicó hoy un comunicado en su cuenta de Instagram para notificar que Warner Bros. le pidió su renuncia a la saga “Fantastic Beasts”, que actualmente firma su tercera parte en Inglaterra con Deep como Gellert Grindelwald, el villano principal. El ganador de un premio del Sindicato de Actores y un César respetó y aceptó la petición.

“A raíz de los eventos recientes, me gustaría hacer este corto comunicado. Primero, quería agradecer a todo el mundo que me ha dado su apoyo y lealtad. Me han conmovido y emocionado todos sus mensajes de amor y preocupación, particularmente en los últimos días” comenzó el actor.

“Segundo, me gustaría dejarles saber que Warner Bros. me ha pedido que renunciara a mi papel como Grindelwald en ‘Fantastic Beasts'’ y he respetado y aceptado esa petición. Finalmente, quisiera decir esto. El juicio surrealista del tribunal de Reino Unido no cambiará mi lucha para decir la verdad y confirmar que planeo apelar. Mi resolución se mantiene fuerte y pretendo probar que los alegatos contra mí son falsos. Mi vida y mi carrera no serán definidas por este momento en el tiempo”, concluyó.

Warner Bros., por su parte, publicó un comunicado en el que mantienen su postura de no criticar abiertamente al actor y anuncian que el personaje cambiará de intérprete y que “Fantastic Beasts 3” retrasa su estreno del 12 de noviembre de 2021 a verano de 2022.

“Johnny Depp abandonará la franquicia ‘Fantastic Beasts 3’. Agradecemos a Johnny Depp su trabajo en las películas hasta hoy. ‘Fantastic Beasts 3’está actualmente en producción, y se hará un nuevo ‘casting’ para el papel de Gellert Grindelwald. La película se lanzará en cines en todo el mundo en verano de 2022”.

A lo largo de varios días en banco de los testigos, Depp, de 57 años, calificó las acusaciones como un “engaño” y afirmó que Heard fue la agresora durante su volátil relación.

“Él nunca ha golpeado a una mujer en toda su vida, punto, punto final, nada”, dijo el abogado de Depp, David Sherborne, en los argumentos finales.

Heard, de 34 años, testigo principal de la defensa, afirmó que Depp se volvía violento bajo los efectos del alcohol y las drogas. Dijo que hubo 14 incidentes entre 2013 y 2016 en los que él la golpeó, abofeteó, empujó y jaló del cabello además de lanzarle botellas “como grandas”.

“Yo no quería hacer esto, no quería exponer la totalidad de lo que realmente me pasó”, dijo Heard en la corte. “No quería hablar de todo lo que ocurrió en nuestro matrimonio y lo que pasó en nuestra relación”.