El cineasta puertorriqueño Kristian Mercado Figueroa soñó, se educó y trabajó para que su nombre ocupara un lugar en las salas y festivales más importantes dedicados a la industria cinematográfica. Para lograrlo, el natural de Arroyo tuvo que hacer un pacto con la paciencia, y lo cumplió.

Hoy, el productor de 39 años, que desde pequeño ha vivido entre Nueva York y Puerto Rico, agradece que su principal fuente de ingreso provenga del cine. Además, con mucha ilusión y entusiasmo, recordó algunos de los sitios a los que ha llegado gracias a su talento. Entre los más recientes, el Slamdance Film Festival, en Park City, Utah, con el cortometraje “Mela”, el pasado mes de febrero.

“Mela” es protagonizado por Mela Sierra, actriz, bailarina y activista nacida en Brooklyn, Nueva York, de raíces puertorriqueñas, conocida artistícamente como Mela Murder, y quien tuvo una actuación destacada en la película “The Florida Project” (2017).

PUBLICIDAD

“Yo siempre he entendido que para que la cultura puertorriqueña, en lo que es el cine, se respete, tenemos que romper barreras en estos sitios. Por ejemplo, Ángel Manuel Soto y yo nos conocimos hace 15 años en un festival, y en esa época era tan raro ver a un puertorriqueño haciendo lo mismo que uno, especialmente en esos espacios”, comentó en entrevista virtual con El Nuevo Día.

Imagen del cortometraje "Mela", del cineasta puertorriqueño Kristian Mercado. (Suministrada)

El evento anual está centrado en artistas emergente y tiene una semana de duración. Slamdance también organiza competencias de guiones, talleres y proyecciones durante todo el año, así como actividades con énfasis en películas independientes con presupuestos menores a $1,000,000.

En esa línea, Mercado Figueroa puntualizó que haber sido parte del festival fundado en el 1995 lo invita a imaginar un futuro prometedor. Desde su debut, la cita ha servido para descubrir una serie de guionistas destacados como Joshua Marston, Steven Fecheter y Nicole Kassell.

“Se siente bien haber estado allí porque es una presencia puertorriqueña en un festival así. ‘Mela’ es una historia en la que yo he trabajado hace más de tres años, pero que, cuando estrenó, estrenó fuerte. Fue un ‘screening’ bien poderoso. Es una historia que va bien conectada con lo que es reguetón”, describió.

Más logros y nuevos proyectos en agenda

Como si fuera poco, Mercado presentó su primer largometraje en la pasada edición del reconocido festival SXSW, celebrado del 10 al 19 de marzo. Se trata de “If You Were The Last”, protagonizado por Anthony Mackie y Zoë Chao.

PUBLICIDAD

Además, The Hollywood Reporter acaba de anunciar que el cineasta boricua dirigirá una película tipo “biopic” sobre la vida de la pareja de comediantes “Cheech and Chong”, quienes saltaron a la fama en Estados Unidos para los años 70 y 80 con sus rutinas de “stand up comedy” acerca del consumo de marihuana.

Aunque este y muchos otros éxitos ha tenido que celebrarlos lejos de su tierra, el talentoso no descarta regresar y contribuir en el progreso de la isla. De igual manera, aprovechó para demandar uno de los mayores problemas en el núcleo de la industria televisiva y cinematográfica, Los Ángeles.

El cineasta puertorriqueño Kristian Mercado presentó su primer largometraje en la pasada edición del reconocido festival SXSW 2023. Se trata de “If You Were The Last”, protagonizado por Anthony Mackie y Zoë Chao. (Suministrada)

“Algún día, cuando pueda, me gustaría tener una base en Puerto Rico que conecte con Nueva York y Los Ángeles. Es normal soñar con algo así. Creo que Ángel Manuel Soto lo dijo bien en una entrevista. Él dijo: ‘Si tú quieres ser astronauta, tienes que ir a la NASA’. Y, en ese sentido, Los Ángeles no se puede evitar porque hay tantas cosas pasando allí. Yo voy a ser honesto, los puertorriqueños no tenemos visibilidad en Los Ángeles, eso es un problema”, opinó.

¿En manos de quién o quiénes está la solución?, preguntó El Nuevo Día.

Antes de responder, el cineasta se mostró agradecido de, finalmente, escuchar la pregunta que siempre había esperado de otras instituciones. Mercado respondió que, sin duda, la responsabilidad es de los “grandes ejecutivos del negocio”.

“Pero creo que hay una falta de ejecutivos latinos en la industria en general. Hay muchas producciones que no entienden nuestra historia (la de los puertorriqueños y los latinos) y no saben cómo integrarnos, y se hace difícil con el tiempo”, abundó.

PUBLICIDAD

Junto a grandes estrellas y marcas

A lo largo de su carrera, el boricua ha dirigido proyectos para grandes estrellas como Billie Eilish y Bad Bunny. También ha liderado contenido de marcas prestigiosas como Spotify, Adidas, Corona y Miller. En sus 15 años de experiencia, señaló, una de las más recordadas es la que vivió junto a Benito Antonio Martínez Ocasio.

“Definitivamente, trabajar con Bad Bunny ha sido significativo. Era un momento en donde Bad Bunny se estaba comenzando a reconocer fuera de Latinoamérica. Para mí, trabajar con él era un honor, pero también ver su humildad como artista, lo avanzado que es como artista, ayudó mucho en el resultado final que era un cortometraje para YouTube. Además, me dio bastante libertad en el proyecto”, informó.