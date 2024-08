La historia detrás del escándalo: esta es la razón por la que retitaron el tráiler de “Megalopolis”

“Lionsgate retirará inmediatamente nuestro tráiler de ‘Megalopolis’”, dijo un portavoz de Lionsgate en un comunicado a The Associated Press. “Ofrecemos nuestras sinceras disculpas a los críticos involucrados y a Francis Ford Coppola y American Zoetrope por este error inexcusable en nuestro proceso de investigación. Cometimos un error. Lo sentimos”.

El tráiler, estrenado el miércoles, incluye citas de críticos como Pauline Kael y Roger Ebert de otras películas de Coppola que en realidad no aparecieron en sus reseñas . La intención, al parecer, era resaltar la división crítica de películas ahora clásicas como “The Godfather” (“El Padrino”) y “Apocalypse Now”, apoyándose en algunas de las reacciones más negativas a “Megalopolis”, la épica autofinanciada de 120 millones de dólares que estrenará en septiembre.

El tráiler atribuyó una cita a Kael de que “The Godfather” se veía “disminuida por su ingenio”. Pero a Kael le encantaba la película y esta frase no figura en su reseña de marzo de 1972 para The New Yorker. Ebert tampoco escribió que “Dracula” de Coppola fuera “un triunfo del estilo sobre la sustancia”. Citas incluidas en el tráiler de Rex Reed y Vincent Canby, sobre “Apocalypse Now”, tampoco aparecieron en sus reseñas.