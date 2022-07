Con “Nope”, largometraje de Universal Pictures que estrenó esta semana en los cines de Puerto Rico y Estados Unidos, el guionista, productor y director Jordan Peele (“Us”), está mucho menos interesado en lograr una mezcla efectiva de géneros cinematográficos y totalmente enfocado en crear una plataforma de gran escala para sus ambiciones artísticas. Si el clímax de la producción deja algo claro es que Peele está completamente entregado a crear un filme que socava las expectativas de cada uno de los recursos centrales de su historia.

El lenguaje de la película presenta la trama de “Nope” como si fuera a generar el tipo de espectáculo grande que es típico de un filme comercial de verano. Sin embargo, Peele constantemente esquiva aterrizar en ese territorio con alegorías que cargan críticas a la industria del entretenimiento y sus estructuras de poder. De la misma forma, el primer acto del libreto apunta hacia una fusión interesante de horror y ciencia ficción. Mientras que el resto del libreto crea recovecos peculiares para darle espacio a personajes que usualmente son relegados a roles secundarios o inconsecuentes en las ofertas de gran presupuesto de esos géneros. No es ningún accidente que el director inicie el filme como si fuera hacer su versión de “Close Encounters of the Third Kind” para luego cambiar de opinión y crear una antítesis a la primera “Tremors”.

PUBLICIDAD

Para jugar con las convenciones de los géneros y las expectativas del público y hasta de su propia industria, Peele construye la trama alrededor de dos hermanos que entran en crisis después de la muerte inesperada de su padre. OJ (Daniel Kaluuya) es el hermano mayor que quiere proteger el legado profesional de su padre, quien creó una finca a las afueras de Los Ángeles donde se entrenan caballos y otros animales que tienen que desempeñar stunts en filmaciones. Mientras que Emerald (Keke Palmer) quiere usar el prestigio del legado de su padre para crear su propia fama en la industria que siempre los ha mantenido marginados de sus esquemas de poder. Antes de que los hermanos puedan entrar en un debate real de qué hacer con la finca que heredaron, eventos misteriosos convierten el terreno en el epicentro de algo tenebroso y posiblemente mortal para ellos y el resto de la humanidad.

No es un accidente que Peele utilice una propuesta audiovisual que típicamente se usa para generar entretenimiento para las masas y la use como un espacio para críticas, denuncias y momentos surreales que solo registraran con aquellos del público que sepan sobre la historia y los modelos de negocios actuales de Hollywood. Socavar expectativas parece ser lo único que le interesa al cineasta, lo cual le resta a la efectividad de su propuesta.

Peele nunca busca darle unidad artística a todos los elementos disparejos que usa en este filme. Hay dos secuencias particulares que reafirman al director como un maestro de crear suspenso y horror en pantalla, pero dentro de la historia central resultan ser inconsecuentes. De la misma forma hubiera sido mucho más audaz si al igual que Daren Aronofsky en “Mother!” Peele se hubiera entregado de lleno al contexto de sus metáforas visuales y explorarlas hasta su última consecuencia. Esto no sucede porque el director quiere jugar en ambos lados de la cancha con una película que se presenta como un “blockbuster de verano” pero carga con las preocupaciones de un “filme de arte”.

Por más que trata, Peele no logra satisfacer las convenciones de esas dos etiquetas. Al esforzarse porque ninguna le aplique logra que “Nope” se sienta como un trabajo incompleto. El resultado de esto es un filme imperfecto que es extremadamente fácil de admirar. Un experimento fallido que nunca deja de ser fascinante.