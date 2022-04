Resulta curioso que “The Bad Guys”, largometraje de Universal Pictures que estrena hoy, jueves, en Puerto Rico, sea una adaptación de una serie de libros para niños.

La película animada sobre la historia de cuatro animales que tratan de dejar su vida de criminales en el pasado tiene la energía hiperactiva de las últimas tres secuelas de “Fast and Furious”. Aunque el punto de partida es un mensaje positivo que recalca la importancia de no dejarse llevar por las apariencias y lo bien que se siente hacer algo bueno por otra persona, el corazón de la producción reside en sus secuencias de acción.

Aquí los robos son más elaborados e importantes que todo lo que se ha visto en los filmes de “Ocean’s Eleven”. El que la película sea animada permite que su chispa cómica no caiga en lo predecible y que su enfoque superficial resulte inofensivo. Si un filme animado de Pixar usualmente se presta para múltiples lecturas, la propuesta de “The Bad Guys” esta más alineada con una secuela de “Despicable Me” que tiene un guion con una estructura dramática mucho más efectiva.

Los personajes titulares de la película son Wolf (Sam Rockwell), Snake (Marc Maron), Tarantula (Awkwafina), Shark (Craig Robinson) y Piranha (Anthony Ramos) y juntos han cultivado una reputación como los criminales más peligrosos de la ciudad. Todo esto cambia cuando Wolf accidentalmente descubre que se siente mucho mejor hacer algo que beneficie a otra persona que cometer un acto criminal elaborado. Esta crisis de identidad coloca a los personajes titulares en un experimento. Si pueden completar un entrenamiento que pruebe que pueden ir en contra de su “naturaleza mala”, sus expedientes criminales serán eliminados.

Si hay algo que queda claro desde el principio es que a la producción no le interesa explorar a profundidad el mensaje positivo que funciona como el núcleo emocional del filme. Esa película hubiera utilizado su segundo acto para desarrollar todos sus personajes. La película que llega a los cines no puede resistir la oportunidad de constantemente hacer versiones exageradas de estafas o virajes “sorpresas” que se han visto en otras películas. Resulta poco probable que esto conecte con los niños que vayan a ver el filme. El filme compensa por esto con la cualidad distintiva de la animación junto con el exceso de energía de la propuesta visual. La efectividad de esa combinación crea el gancho que conecta a los más pequeños con esta primera aventura cinematográfica de “The Bad Guys”.