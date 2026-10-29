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Muere el actor Patrick Stewart, ícono del teatro conocido por sus roles en X-Men y Star Trek

Su fallecimiento se produjo como consecuencia de complicaciones de la enfermedad de Alzheimer y demencia

29 de octubre de 2026 - 4:10 PM

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Stewart, junto al actor Hug Jackman, durante la promoción de la película "Logan". (AP)
Patrick Stewart falleció tras una breve batalla con la enfermedad de Alzheimer. (Archivo)
Víctor Ramos Rosado
Por Víctor Ramos Rosado
Periodista de Breaking Newsvictor.ramos@gfrmedia.com

El actor inglés Patrick Stewart, uno de las figuras más destacadas en el mundo del teatro, en especial por sus interpretaciones de Shakespeare, al igual que por sus roles como el profesor Charles Xavier en “X-Men” y como el capitán Jean-Luc Picard en “Star Trek: The Next Generation”, ha fallecido a los 86 años.

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Según informó su familia en las cuentas de redes sociales del autor, la muerte se produjo como causa de complicaciones de la enfermedad de Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewey.

En la misma publicación, su familia solicitó que cualquier acción memorial en su honor fuera dirigida al Disease Research Center Fund and Alzheimer’s Foundation of America Caregiver Resources.

Stewart, natural de Yorkshire, nació el 13 de julio de 1940 en el seno de una familia de clase trabajadora. Desde muy temprano en su vida, el actor vivió las consecuencias de la violencia doméstica de las manos de su padre, quien era veterano de guerra y presenció los históricos hechos de la evacuación de Dunkirk. Estas experiencias lo marcaron psicológicamente, provocando lo que hoy se consideraría Trastorno de Estrés Postraumático (PTSD, en inglés).

Su trayectoria teatral comenzó en su adolescencia y a los 15 años abandonó la escuela para dedicarse a la actuación en teatros locales. Para sostenerse, realizó una serie de trabajos, siendo reportero y obituarista para un periódico regional, y hasta llegó a entrenar como boxeador.

Comenzó su carrera profesional en 1959, en el Theatere Royal, Bristol, con un papel pequeño en una rendición del clásico “Cyrano de Bergerac”, de Edmond Rostand. Luego, en 1966, pasaría a formar parte de uno de los grupos de teatro más prestigiosos en todo el Reino Unido: el Royal Shakespeare Company, dedicada a presentar obras del bardo William Shakespeare. La compañía siempre ha gozado de un prestigio especial entre actores, siendo la cuna de figuras como Judi Dench, Ian McKellen, Ben Kingsley, Kenneth Branagh, Helen Mirren, entre muchos otros. Fue aquí donde Stewart desarrolló la devoción a Shakespeare que cultivó a lo largo de toda su vida, y fue esta formación la que le permitió destacarse una vez hizo su entrada al mundo de la televisión en Estados Unidos.

El rol del capitán Jean-Luc Picard fue algo así como un accidente, pues, originalmente, se buscaba a un hombre fornido, tradicionalmente atractivo y con su cabello completo, como el propio Stewart recordaría incontables veces durante entrevistas y convenciones de fanáticos. Su presencia y porte en el rol fueron tan convincentes, sin embargo, que la producción decidió darle el papel.

Así, en 1987, estrenó “Star Trek: The Next Generation”, una apuesta delicada presentada como una continuación directa de la popular serie “Star Trek” original, que marcó un antes y un después en la ciencia ficción. En un inicio, Stewart se acercó al rol con una seriedad excesiva, pero con el paso del tiempo, formó un vínculo muy cercano con todos los miembros del elenco, que, aún hoy, permanece firme. El efecto inmediato de la serie, sin embargo, fue lanzar a Stewart a la fama inmediata, convirtiéndolo en una estrella de televisión a los 47 años.

Esta etapa lanzó a Stewart al mercado estadounidense, y muy prontamente se encontró grabando películas para grandes producciones de Hollywood. Su rol más famoso llegó en el año 2000, cuando llevó al profesor Charles Xavier, telépata y fundador de la academia que sirve de base para todo tipo de mutantes con superpoderes en “X-Men”. Stewart retomaría el rol en dos secuelas directas, al igual que varios filmes relacionados, siendo su última interpretación del personaje la que se verá en la película “Avengers: Doomsday”.

Amado por su personalidad afable y humana, distinguido por su calidez y su humildad, Stewart marcó a varias generaciones de fans a lo largo de las décadas por las que se extendió su carrera. Reconocido por su particular voz de barítono y sus dotes dramáticos naturales, podía darle vida al más terrible villano, como al más sabio héroe.

A Stewart le sobreviven su esposa y sus dos hijos. Al momento, no se han compartido detalles sobre sus exequias.

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Víctor Ramos Rosado es periodista de Breaking News en El Nuevo Día. Cubre temas relacionados con cultura, entretenimiento, música, literatura y gastronomía. Se especializa en periodismo narrativo y la aplicación de...
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