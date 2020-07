Con la muerte de Olivia de Havilland, a los 104 años, la industria de Hollywood quedó huérfana de la última superviviente de su edad de oro, un actriz vinculada eternamente al clásico “Gone With The Wind” (1939) que tuvo un carrera mucho más completa.

Ganadora dos Óscar y dos Globos de Oro, de Havilland interpretó personajes variados y complejos, además de ser la responsable de un cambio radical en el Hollywood de los grandes estudios contra los que se querelló en los juzgados y cambió para siempre los contratos abusivos que ataban a muchos autores.

Estas son algunas de las películas en los que la actriz imprimió su carácter:

“GONE WITH THE WIND” - 1939

Para participar este clásico sobre la Guerra de Secesión de EE.UU., de Havilland luchó para que su estudio, Warner Bros., permitiera que trabajara en esta producción de Metro Golden Mayer junto a Clark Gable, Vivien Leigh y Leslie Howard. Su papel como la dulce y estoica Melanie le valió su primera nominación al Óscar -como actriz secundaria-, aunque el premio tardó en llegar.

Con este trabajo, en una de las cintas más referenciadas del séptimo arte, De Havilland confirmó su hueco en el mundo de las estrellas de la gran pantalla y quedó inmortalizada en el celuloide.

Olivia de Havilland, al centro, junto a las actrices Hattie McDaniel y Vivien Leigh, en una escena de la cinta "Gone With the Wind".

"THE ADVENTURES OF ROBIN HOOD" - 1938

Antes de fichar para "Gone With The Wind", la cinta que la lanzó al estrellato fue esta producción de Technicolor. Hay muchas versiones sobre el cuento de Robin Hood pero la de 1938 es considerada una de las clásicas y además fue un éxito en taquilla de la época.

De Havilland interpretó a Maid Marian, una aristócrata que entiende las verdaderas intenciones de Robin Hood y comienza a ayudarlo hasta que surge un interés romántico entre ambos. En la cinta actúa junto al galán del momento, Errol Flynn, con quien trabajaría en varias cintas a lo largo de su carrera.

De Havilland y Errol Flynn en la cinta "The Adventures of Robin Hood".

"THE HEIRESS" - 1949

La década más fructífera de su trayectoria culminó con su interpretación en "The Heiress" (1949), con la que obtuvo su segundo Óscar como actriz protagonista bajo la dirección de William Wyler. Por esta película también recibió el Globo de Oro y el Premio de la Crítica de Nueva York.

Esta aclamada cinta, ambientada en Nueva York, cuenta la historia de Catherine Sloper, una joven criada en una familia rica pero distante emocionalmente que se enamora de un hombre a pesar que su padre sospecha que es un cazador de fortuna y desconfía de sus intenciones.

Olivia de Havilland obtuvo uno de sus dos premios Oscar por su actuación en "The Heiress".

"TO EACH HIS OWN" - 1946

El primer Óscar que ganó de Havilland fue con esta película, a la que llegó tras ganar sus batallas judiciales para cambiar los contratos abusivos de los que llegó a decir que se sentía "esclava de Hollywood" en una lucha que la mantuvo alejada de las cámaras varios años.

En este melodrama de guerra, la actriz encarnó a Jody Norris, una joven embarazada de un aviador durante la Primera Guerra Mundial que muere en combate, tras lo que se ve obligada a dar a su hijo en adopción y comenzar un vida solitaria en el periodo de entreguerras.

En una foto de 1946, Olivia de Havilland es maquillada en el set de la película "To Each His Own". (Archivo AP)

"THE SNAKE PIT" - 1948

Está considerada como una de las primeras representaciones realistas de las enfermedades mentales en el cine. Fue uno de los papeles más exigentes para de Havilland, quien dio vida a una mujer interna en un centro psiquiátrico que no recuerda cómo llegó allí y que además sufre acoso por parte de una cuidadora.

Las biografías cuentan que la actriz hizo una investigación sobre los tratamientos y las sesiones de terapia para entender mejor a su personaje, que despertó en la audiencia una mayor sensibilidad hacia los centros de salud mental.