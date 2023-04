Existen muchas “Toñas” en la sociedad. Mujeres rotas por el abuso y el maltrato físico y emocional, pero que se han reconstruido en su totalidad y han logrado salir hacia adelante venciendo todo lo que se presenta, sin rendirse.

Es así como el director puertorriqueño Gustavo Ramos Perales presenta a la figura de una mujer dominicana en su segundo largometraje “Pies en la arena”. El filme se estrenará en la pantalla grande este próximo jueves, 6 de abril exclusivamente en las salas de “Fine Arts” en Hato Rey.

En la película que se rodó en plena pandemia de COVID-19 entre Puerto Rico y República Dominicana, el director puertorriqueño no presenta la historia de una mujer específica, sino que se nutrió de muchas historias de féminas que han pasado por situaciones similares para darle vida al guion que un principio se alejaba de esta idea y creación final.

El director del filme "Pies en la arena" imparte instrucciones a la actriz Judith Rodríguez. (Suministrada)

El personaje de “Toña”, interpretado por la actriz Judith Rodríguez es una mujer dominicana que se ve obligada a escapar de una relación abusiva en República Dominicana y que en su búsqueda de progresar nada la detiene hasta llegar a Puerto Rico para construir una nueva vida. A medida que avanza la trama se encuentra con el personaje de “Gregorio’, interpretado por el actor cubano Eduardo Martínez Criado.

Gregorio, según explicó el director, es un médico exiliado que se queda atrapado en la isla sin opciones legales para regular su estatus. Un accidente provocará una relación de la que ambos dependerán para salir adelante.

“Toña no es una mirada de una víctima. Toña no es un víctima porque ella sale de ahí. Es una mujer dominicana que viene escapando de una relación abusiva de muchos años en la República Dominicana y que tiene un bagaje de maltrato de muchos años y de no soportar más ese tipo de trato y decide escapar para llegar a Puerto Rico. Se va de su país para salir hacia adelante y luego se encuentra con un médico cubano que también viene escapando de su país y se juntan y depende del uno del otro para salir hacia adelante. Se tienen que enfrentar a una situación externa ajena a sus situaciones personales”, narró el director de la película “El Chata”.

“Mi reto como director es construir una historia desde la verdad y el respeto, sin entrar en valoraciones morales. Toña va construyendo su vida para sobrevivir. El final es esperanzador”, añadió el director sin revelar la totalidad de la historia que cuenta con un elenco de actores y actrices locales y de la República Dominicana y de Cuba.

Entre ellos se destacan la actriz dominicana Judith Rodríguez y Eduardo Martínez Criado de Cuba. Los puertorriqueños son Modesto Lacén Cepeda, Magali Carrasquillo, Noelia Crespo y Erik “Chicho” Rodríguez.

También forman parte del filme Julio Ramos, Nancy Millán, Samarys Barbot Arroyo, Leslie Van Zandt y la “influencer” Larissa Dones, conocida como “Lari Poppins”.

“Pies en la Arena” además es un relato del Caribe, la identidad y la reconstrucción de un país que dialoga con la trama principal de una mujer marcada por la violencia, pero que no claudica a ser ella y buscar salir hacia adelante.

Desde esa perspectiva, el director que comenzó a darle forma a la historia, una vez terminó su película “El Chata”, preciso que los problemas que se presentan en la película “hay que contarlos y de alguna manera solucionarlos, ya que en el mundo la violencia no puede seguir en aumento”.

“Pies en la arena es una película necesaria en estos tiempos. Es necesario es que se hablen de estos temas y a la vez es una mirada de cómo nos ven desde afuera y cómo personas que viene a reconstruirse a nuestro país ven a Puerto Rico. A veces vivimos en una especie de burbuja e ignoramos que aquí hay muchísimos inmigrantes que no se mezclan con nosotros y por eso quise contar esta historia”, precisó el director.

Por su parte la productora Annabelle L. Mullen añadió que “como mujer siento la responsabilidad de poder través del arte, denunciar la gran problemática social que existe con la violencia de género. Es responsabilidad de todos aportar para erradicar este mal que por décadas ha destruido al ser humano y que trasciende generaciones”.

El filme es una producción de Pies en la arena LLC, Belle Films, Studio CreatiV.O. en co-producción con República Dominicana y en mayo el director la estrenará en Quisqueya.

Ramos Perales es graduado en Dirección y producción de cinede la Escuela de Cine y Televisión de Madrid (Séptima Ars). Su primer largometraje “El Chata” fue galardonado con importantes premios como: “Mejor Director” en el V. Festival Internacional de Cine en Calzada de Calatrava de España. En el Festival Internacional de cine de Chiloé en Chile recibió el galardón de Mejor película extranjera y en el XII Festival de Islantilla (España) del 2019 obtuvo los premios de “Mejor largometraje” “Mejor Guion” y “Mejor Música”.