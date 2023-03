Hollywood celebra hoy la 95a entrega de los Premios de la Academia, en los que la industria cinematográfica espera dejar atrás “la bofetada” de la ceremonia del año pasado.

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas ha dicho que los ganadores de todas las categorías serán anunciados en la ceremonia en vivo, después de que el año pasado algunas categorías fueron grabadas previo a la ceremonia, lo que escandalizó a algunos integrantes de la academia.

Jimmy Kimmel será anfitrión por tercera ocasión y por primera vez desde 2018. Ese fue el último año que los Oscar tuvieron un maestro de ceremonias solo, tras esto la gala se hizo sin anfitrión por varios años. El año pasado Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes fueron maestras de ceremonia. En un anuncio para la gala de hoy, como parodia de “Top Gun: Maverick”, Kimmel recibió la noticia de que era la persona elegida para el trabajo. En el video destaca que no le pueden dar bofetadas porque “lloro mucho”.

Por su parte, Lenny Kravitz estará a cargo de una de las presentaciones musicales. Cantará en vivo durante la sección In Memoriam, en donde el ganador del Grammy extenderá un homenaje a los miembros fallecidos de la industria.

Rihanna también será una de las presentaciones más esperadas de la noche. La cantante, nominada por el tema “Lift Me Up”, de Black Panther: Wakanda Forever”, confirmó la noticia a través de un video en redes sociales con su hijo.

Otras personalidas que asistirán al evento son: Glenn Close, Samuel L. Jackson, Dwayne Johnson, Michael B. Jordan, Melissa McCarthy, Zoe Saldaña, entre otros.

La ceremonia de los premios Oscar comenzará a las 8:00 p. m., y se transmitirá en vivo por ABC. A las 6:30 p.m., el canal presentará “Countdown to the Oscars”, como antesala a la premiación.

A continuación, las predicciones de los premios Oscar 2023.

Mejor Película

Desde la izquierda, Stephanie Hsu, Michelle Yeoh y Ke Huy Quan en una escena de "Everything Everywhere All At Once". (Allyson Riggs)

Desde el inicio de estos premios esta categoría siempre ha existido para reconocer la producción cinematográfica que durante el año previo logró avances artísticos o tecnológicos. Sin embargo, durante la última década los miembros de la Academia han puesto este credo a un lado y han sentido la necesidad de crear una narrativa específica que los empuja a escoger “la mejor película” del año. Quizás tenga que ver con la proliferación de las redes sociales o con que el ciclo de las noticias de entretenimiento se renueva en menos de 24 horas, pero cada año la narrativa es diferente.

En el 2018, año en que triunfo “Green Book”, lo que parecía estar en conflicto era el futuro de las películas en los cines. Un posible triunfo de Netflix en esta categoría, que estaba compitiendo con “Roma”, de seguro cambiaría el negocio para siempre. El año pasado “Coda” se convirtió en la primera película de una plataforma digital en triunfar en esta categoría y eso no pareció ser relevante. Ese año la narrativa de la Academia dictó reconocer un filme con un mensaje social positivo diseñado a dejar al espectador conmovido y esperanzado.

Este año aquellos que quieran celebrar originalidad y diversidad le darán su voto a “Everything Everywhere All at Once”. Sin embargo, no es accidental que Steven Spielberg se haya encargado de decir públicamente en todas las entregas de premios previas a esta que Tom Cruise salvó la experiencia de ir al cine con el estreno de “Top Gun Maverick”. Si este sentimiento cobra fuerza, esto podría llevar al primer triunfo de una secuela en esta categoría desde que “Lord of The Rings Return of the King” se llevó el premio hace dos décadas. Esto sería la tercera vez que esto sucedería en la historia de la codiciada estatuilla dorada, la primera fue “The Godfather 2″, hace 48 años. Así que la producción que va a triunfar en esta categoría en la ceremonia número 95 de estos premios depende completamente del cuento que la Academia se esté haciendo este año.

Ganará - “Everything Everywhere All At Once”, por ser el filme más original, impredecible y el que más conecta con la esencia de lo que se supone que sea este premio. Ninguna otra película en esta categoría combina avances en arte y tecnología como lo hace esta. Y si eso no es suficiente, debajo de todas sus “loqueras” de artes marciales y ciencia ficción, el núcleo emocional del filme es una relación de madre e hija que aboga por la importancia de la compasión y la salud mental.

Se lo Merece - “Everything Everywhere All At Once”

Posible Sorpresa - Independientemente de que sea una excelente película y que tenga una montaña de avances técnicos, un triunfo de “Top Gun Maverick” podría ser la oportunidad de seguir celebrando que no importa lo que hagan las plataformas digitales, todo sigue siendo más bello y más grande en el cine.

Mejor Película Internacional

“All Quiet on the Western Front”, de Netflix. (Suministrada)

Irónicamente e ilustrando que las cosas no han cambiado mucho después de la pandemia, en esta categoría las dos películas que más posibilidades tienen de triunfar son las que recibieron distribución mundial en plataformas digitales.

Ganará - La tradición de estos premios dicta que la nominación de “All Quiet on the Western Front”, de Netflix, en la categoría de Mejor Película, le garantiza un triunfo en esta.

Se Lo Merece - Mi favorita en esta categoría es “Argentina 1985″, por balancear lo moderno y lo clásico para honrar una historia verídica que tiene que ser contada.

Posible Sorpresa - El no conformarse con estrenar en Amazon Prime y organizar proyecciones de industria durante los últimos tres meses, podría ser la clave para el triunfo de “Argentina 1985″.

Mejor Dirección

Esta resulta ser una de las categorías más impredecibles de la noche. Aunque el triunfo para los Daniels (Dan Kwan y Daniel Scheinert), los dos directores acreditados por “Everything Everywhere All At Once”, en este momento aparenten ser los favoritos, no me sorprendería que los miembros más conservadores de la Academia no tengan ningún problema en darle a Steven Spielberg su tercer Oscar en esta categoría por preservar los traumas de su juventud que encarrilaron su destino en “The Fablemans”.

Ganará - No estoy completamente convencido, pero quiero imaginar un mundo donde el Oscar de Mejor Película y Mejor Director van para la misma película. Así que voy a decir los Daniels por “Everything Everywhere All at Once”.

Se Lo Merece - En un mundo perfecto, Sarah Polley se sumaría al pequeño grupo de mujeres que ha sido reconocida en esta categoría, pero su ingeniosa y conmovedora dirección de “Women Talking” ni siquiera fue nominada.

Posible Sorpresa - Aún más sorprendente que un tercer Oscar para Spielberg en esta categoría sería que las pretensiones de Todd Field por “Tar” triunfen en esta categoría.

Mejor Actor de Reparto

A pesar del trabajo superlativo de todos los nominados, esta es la categoría donde no aparenta haber ninguna posibilidad de una sorpresa.

Ganará - Además de que su interpretación captura la extensa latitud creativa de “Everything Everywhere All At Once”, la historia de cómo Ke Huy Quan regresó frente a las cámaras le tiene garantizado un triunfo en esta categoría.

Se lo Merece - Aunque mi corazón ochentoso celebrará cuando el Quan gane, no puedo dejar de mencionar que la mejor interpretación en esta categoría la dio Barry Keoghan en “The Banshees of Inisherin”.

Posible Sorpresa - Cualquier nombre que no sea el de Ke Huy Quan sería una sorpresa.

Mejor Actriz de Reparto

Esta es otra categoría en la que la suerte parece estar echada, pero a diferencia que Key Huy Quan, el triunfo inminente de Angela Basset no está completamente garantizado.

Ganará - Estará el que diga que esto es un reconocimiento por toda su carrera, pero la realidad es que Angela Basset se adueña de cada una de sus escenas en “Wakanda Forever” y le da una profundidad emocional indiscutible a ese filme.

Se lo Merece - Stephanie Hsu, por ser el eje de todos de los virajes maravillosos, inesperados y alocados de “Everything Everywhere All At Once”.

Posible Sorpresa - Se dividen los votos y Kerry Condon se queda con el premio por su interpretación en “The Banshees of Inisherin”.

Mejor Actriz

Independientemente de lo que digan los expertos, los productores de la transmisión de la entrega de los Oscar están apostando a que en esta categoría se hará historia. Halle Berry será la que la presente. Su triunfo por “Monter’s Ball”, hace 20 años, marca la última vez que una actriz de una minoría triunfara en esta categoría.

Ganará - Michelle Yeoh se convertirá en la primera actriz asiática en triunfar en esta categoría por su magistral y acertada interpretación en “Everything Everywhere All At Once”.

Se Lo Merece - Michelle Yeoh, aunque no me molestaría para nada que Michelle Williams finalmente gane un Oscar, aunque su interpretación en “The Fablemans” no sea la mejor de su ecléctica filmografía.

Posible Sorpresa - No es exactamente una sorpresa. Pero todo parece indicar que es bien probable que Cate Blanchett se lleve su tercera estatuilla por su interpretación en “Tar”.

Mejor Actor

Esta es otra de las categorías principales donde literalmente cualquier cosa podría suceder.

Ganará - Aun así, la Academia no podrá resistir el “comeback” de Brendan Fraser, en “The Whale”, combinado con el tipo de transformación impresionante que suele garantizar un triunfo.

Se Lo Merece - Lo más impresionante del trabajo de Fraser, no es su apariencia física, los ojos de este actor capturan el alma en sufrimiento de su personaje de una forma espectacular.

Posible Sorpresa - Fraser y Austin Butler por “Elvis” dividen los votos, logrando que Colin Farrell salga victorioso por “The Banshees of Inisherin”.

OTRAS PREDICCIONES

Mejor Película Animada - “Puss in Boots the Last Wish”

Mejor Cinematografía - “Tar”

Mejor Vestuario - “Elvis”

Mejor Edición - “Everything Everywhere All at Once”

Mejor Maquillaje - “The Whale”

Mejor Partitura Musical - “Babylon”

Mejor Canción para un Filme - “RRR”

Mejor Diseño de Producción - “Elvis”

Mejor Sonido - “Top Gun Maverick”

Mejor Efectos Especiales - “Avatar the Way of Water”

Mejor Guion Adaptado - “Women Talking”

Mejor Guion Original - “Everything, Everything, Everywhere All at Once”