30 de octubre de 2025
80°nublado
EntretenimientoPelículas y Series
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Puertorriqueña interpretará a “Glinda” en su etapa infantil en “Wicked: For Good”

Scarlett Spears recibió elogios de Ariana Grande por su actuación y por ayudarla a profundizar en el personaje

30 de octubre de 2025 - 9:35 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La niña ha participado en otras producciones como la película "Dora y la búsqueda del sol dorado". (Captura)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Puerto Rico, indudablemente, está de moda. Cada vez son más las razones que provocan que los ojos del mundo se centren en la isla.

RELACIONADAS

Esta vez, la estrella es la boricua Scarlett Spears, quien le dará vida a “Glinda” en su etapa infantil en la película “Wicked: For Good”. La producción estadounidense dirigida por Jon M. Chu y escrita por Winnie Holzman y Dana Fox, estrenará el 21 de noviembre de 2025 en Estados Unidos.

Aunque actualmente la actriz de ocho años radica en Orlando, Florida, lleva consigo sus raíces puertorriqueñas muy arraigadas. A través de sus redes sociales, manejadas por sus familiares, se puede apreciar a la niña mientras disfruta de las playas de su tierra, entre otros lugares de interés.

La etapa adulta de “Glinda” es interpretada por la actriz y cantante Ariana Grande. Precisamente, la artista elogió a la menor por su actuación y por ayudarla a profundizar en el personaje.

“Mi pequeña niña en la burbuja, interpretada por la maravillosa y talentosa Scarlett Spears”, escribió Grande en Instagram.

Spears respondió: “Te amo muchísimo, Ariana. Qué honor ser parte de tu mundo. Te amo infinitamente. Gracias por hacer realidad el sueño de esta niña”.

Un adelanto de la película, de igual manera, muestra a Spears con rizos rubios y un vestido rosa brillante. “Quiero ser mágica. De verdad”, dice.

La intérprete ha participado en otras producciones como la película “Dora y la búsqueda del sol dorado”. También ha protagonizado distintas campañas publicitarias en su faceta de modelo.

PelículasAriana Grande
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
