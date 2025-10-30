Puertorriqueña interpretará a “Glinda” en su etapa infantil en “Wicked: For Good”

Puerto Rico, indudablemente, está de moda. Cada vez son más las razones que provocan que los ojos del mundo se centren en la isla.

Esta vez, la estrella es la boricua Scarlett Spears, quien le dará vida a “Glinda” en su etapa infantil en la película “Wicked: For Good”. La producción estadounidense dirigida por Jon M. Chu y escrita por Winnie Holzman y Dana Fox, estrenará el 21 de noviembre de 2025 en Estados Unidos.

Aunque actualmente la actriz de ocho años radica en Orlando, Florida, lleva consigo sus raíces puertorriqueñas muy arraigadas. A través de sus redes sociales, manejadas por sus familiares, se puede apreciar a la niña mientras disfruta de las playas de su tierra, entre otros lugares de interés.

La etapa adulta de “Glinda” es interpretada por la actriz y cantante Ariana Grande. Precisamente, la artista elogió a la menor por su actuación y por ayudarla a profundizar en el personaje.

“Mi pequeña niña en la burbuja, interpretada por la maravillosa y talentosa Scarlett Spears”, escribió Grande en Instagram.

Spears respondió: “Te amo muchísimo, Ariana. Qué honor ser parte de tu mundo. Te amo infinitamente. Gracias por hacer realidad el sueño de esta niña”.

Un adelanto de la película, de igual manera, muestra a Spears con rizos rubios y un vestido rosa brillante. “Quiero ser mágica. De verdad”, dice.