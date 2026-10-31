¿Quieres asustarte? Estas son las 10 películas más aterradoras para ver hoy

Halloween cae un sábado este año 2026, por lo que es el momento perfecto para apagar las luces de la casa, preparar un buen popcorn y comenzar un buen maratón de terror. Sin embargo, entre las cientos de opciones disponibles en las plataformas de “streaming”, surge la duda: ¿cuáles son las películas que realmente logran poner los nervios de punta?

Un reciente análisis de la empresa de entretenimiento de Playcasino.com intentó responder precisamente eso, y los resultados colocan tanto a producciones modernas como a destacados títulos en español entre las favoritas de los amantes del género.

Para elaborar el listado, se examinó 98 películas de terror con altas valoraciones en IMDb y se analizó qué porcentaje de espectadores consideró que sus escenas aterradoras e intensas eran “severas”. El resultado es una clasificación dominada por filmes que han dejado una marca en la audiencia por su capacidad para incomodar, inquietar y generar una sensación de miedo que se queda mucho después de que terminan los créditos.

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Primeros puestos

En el primer puesto aparece “Hereditary” (2018), el aclamado largometraje de Ari Aster, protagonizado por Toni Collette y Milly Shapiro, que transformó el terror contemporáneo con su mezcla de drama familiar y horror psicológico. De las 994 personas que evaluaron el nivel de intensidad de sus escenas, casi nueve de cada diez aseguraron que resultaban severamente aterradoras, otorgándole un 89.8%. La película se puede ver actualmente plataformas como Prime Video y Hulu.

Apenas una décima por debajo, se colocó “[REC]” (2007), una de las producciones españolas más influyentes del siglo XXI. Dirigida por Jaume Balagueró y Paco Plaza, la película sigue a una reportera y su camarógrafo mientras cubren una emergencia dentro de un edificio residencial que termina siendo puesto en cuarentena. Su estilo de falso reportaje y la sensación constante de encierro le valieron un 89.7%, suficiente para quedarse con el segundo lugar. Se puede disfrutar en aplicaciones como Fawsome y TUBI.

El podio lo completa “Martyrs” (2008), con 89.4%, una cinta francesa del cineasta Pascal Laugier, que se ha ganado fama por llevar al límite tanto a sus personajes como a los espectadores. Actualmente está disponible para alquilar en Apple TV+.

Junto a los dos primeros puestos, “Martyrs” confirma la tendencia de que las películas que más miedo generan actualmente suelen apostar por la tensión psicológica y la incomodidad emocional, más que por los sustos repentinos.

10 películas más aterradoras

Este es el listado de las 10 películas más aterradoras según el estudio realizado por Playcasino.com:

“Hereditary” (2018) – 89.8% “[REC]” (2007) – 89.7% “Martyrs” (2008) – 89.4% “Bring Her Back” (2025) – 87.7% “The Descent” (2005) – 87.3% “Bone Tomahawk” (2015) – 87.2% “The Mist” (2007) – 87.2% “The Conjuring 2″ (2016) – 87.0% “Funny Games” (1997) – 86.7% “Audition” (1999) – 86.6%

En español también se puede dar miedo

Uno de los datos más llamativos del estudio es la sólida presencia de cine en español. Además del segundo lugar conseguido por “[REC]”, la producción española “El hoyo” (2019), que se puede ver en Netflix, se ubicó en la posición 25 con 81.7%, superando incluso al clásico “The Shining” (1980), que se puede disfrutar en HBO Max, considerada por muchos como una de las obras maestras del género y que quedó justo detrás, con 81.5%.

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La lista también incluye al mexicano Guillermo del Toro, cuya versión de “Frankenstein” (2025), de Netflix, ocupa el puesto 59 con un 63.0%. Mientras tanto, “The Others” (2001), dirigida por Alejandro Amenábar, aparece en la posición 92 con 25.3%. Está disponible en Shudder y AMC+.

Clásicos que no asustan tanto

La clasificación también dejó algunas sorpresas. Ya que títulos históricos que durante décadas han sido asociados con el terror, quedaron lejos de las primeras posiciones. “The Exorcist” (1973) aparece en el lugar 18 con 84.3% (está disponible en HBO Max); “Halloween” (1978) ocupa el puesto 74 con 54.6% (se puede ver en Shudder, Chilling y Fawsome); y “Psycho” (1960), de Alfred Hitchcock, se ubicó en el puesto 82 con 45.5% (está disponible en Peacock).

Más que una crítica a estos clásicos, los resultados del estudio parecen reflejar cómo han evolucionado los gustos del público y las formas de provocar miedo en la pantalla. Lo que impactó a una generación no necesariamente produce la misma reacción en las nuevas generaciones.