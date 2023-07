Para Walt Disney Pictures, la tercera tendrá que ser la vencida con el intento de trasladar “Haunted Mansion” de una atracción de sus parques a la pantalla grande. El filme que llega a los cines este jueves es la segunda ocasión que el estudio intenta repetir el modelo de negocio exitoso que tuvieron con Pirates of the Caribbean. Para estar claro, la película no es un desastre, pero tampoco es el tipo de producción que va a generar una franquicia exitosa.