Los Ángeles - Ralph Fiennes interpretará al despiadado presidente Snow en la precuela “Hunger Games: Sunrise on the Reaping”, la adaptación de Lionsgate a la mítica saga escrita por Suzanne Collins.

El actor estadounidense, conocido por encarnar a villanos como Voldemort o recientemente al cardenal Lawrence en la aclamada “Conclave”, interpretará al diabólico dictador de Panem en la próxima película de la mítica franquicia que estará dirigida por Francis Lawrence, según informó este viernes The Hollywood Reporter.

La primera precuela, “The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes”, se estrenó en noviembre de 2023 y logró recaudar 337 millones de dólares en la taquilla internacional, según datos publicados por The Hollywood Reporter. Se trató de la primera entrega de la saga sin la participación de Lawrence y Hutcherson.