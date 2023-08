Todo lo viejo es nuevo en Hollywood, algo que se reafirma esta semana con el estreno de “Teenage Muntant Ninja Turtles: Mutant Mayhem”, la séptima vez que los personajes titulares han ocupado la pantalla grande y la segunda en una oferta animada.

Gran parte del acierto de esta versión de los personajes, que iniciaron en cómics que originalmente parodiaban las historias de superhéroes, es que funciona casi totalmente libre de cualquier tipo de nostalgia de las versiones anteriores. A eso se le suma que esta es la primera vez que genuinamente Leonardo, Raphael, Michael Angelo y Donatello registran como adolescentes.

Muchas de las versiones anteriores venían de guionistas que claramente no recordaban bien su adolescencia. Con esto bien trazado, lo ridículo del concepto cómico central es acentuado aún más. Y como si eso no fuera suficiente, la propuesta animada del filme, que esta vez es producida por Nickelodeon y Paramount Pictures, logra para estos personajes lo que “Into The Spider-Verse” hizo para “Spiderman”. Aquí la opulencia visual no es tan obvia como en esos filmes. Aun así, la animación juega constantemente con estilos y formatos, lo cual iguala la energía fluida e impredecible de la sensibilidad cómica de la película.

La trama de origen de estos personajes es igual que en las versiones anteriores. El accidente de un científico resulta en que cuatro tortugas y una rata entren en contacto con un liquido químico que resulta en una mutación inesperada. La familia de mutantes crea una vida en los alcantarillados de Nueva York, donde Splinter los entrena en artes marciales mientras que los cuatro adolescentes sueñan con poder ser parte del mundo de los humanos. Esto se convierte en una posibilidad real cuando los protagonistas entran en contacto con April O’Neall. Esta versión del personaje todavía no es periodista, pero como quiera está tratando de averiguar el misterio detrás de unos crímenes realizados por un mutante conocido como Super Fly.

Si algo queda claro en esta versión de la historia es el afecto genuino que los productores Seth Rogen y Evan Goldberg, quienes también escribieron el libreto, tienen por todo lo que es absurdo del concepto central. Como resultado, la película se posiciona como una propuesta animada que deleitará a toda la familia, pero que visualmente explora un estilo de animación experimental que existe muy lejos de las propuestas convencionales de Disney o Ilumination.