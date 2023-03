Si hay un director que sabe el impacto de un “close up” dramático bien calibrado es Stephen Frears. Sea Glen Close enfrentando el karma emocional de su personaje en “Dangerous Liaisons” (1988) o John Cusack hablando directamente a la cámara sobre su ego y corazón roto en “High Fidelity” (2000), el cineasta británico consistentemente crea magia con algo tan simple como darle un encuadre cerrado a sus actores.

En su nuevo filme “The Lost King”, que estrena esta semana en las salas de Fine Arts de la Isla, la que se beneficia de esto es Sally Hawkins (”The Shape of Water”, “Blue Jasmine”), interpretando una mujer que todo el mundo quiere descartar como inestable o demasiado emocional. En los “close ups” que le da Frears, la actriz deja claro que su personaje posee una fortaleza inquebrantable que el resto del mundo no se ha tomado la molestia en apreciar.

Lo que le suma a esto es que la historia que se cuenta en “The Lost King” está inspirada en hechos verídicos. Esto permite que el arco dramático de su protagonista no pueda ser descartado como una denuncia histérica hacia el patriarcado. De hecho, la fuerza dramática del filme viene directamente de la sutileza de la colaboración del director con sus actores.

En este filme Hawkins interpreta a Philippa Langley, una mujer que llegó a su cuarta década de vida rodeada de pequeños fracasos que podrían empujarla a una gran depresión. En su trabajo una condición de salud ha sido la excusa para que la protagonista sea marginada en un campo corporativo que favorece la juventud. En su vida personal, su matrimonio ha tenido una muerte lenta y prolongada. Después de ver una producción de Richard III de Shakespeare, la protagonista queda fascinada con la figura titular. Esto lleva eventualmente a aceptar la misión imposible de encontrar los restos perdidos del monarca británico.

El filme deja claro que la obsesión de Philippa no está atada a su ego. Lo de ella es una conexión emocional con el rey que ha sido caracterizado como un usurpador por todos los historiadores. Ella está convencida de que hay más detrás de la imagen que la sociedad ha creado alrededor de él, porque es algo que ha vivido en carne propia.

Uno de los aciertos más grandes del filme, además de tener a Frears como director y a Hawkins como protagonista, es que la tensión dramática de la trama no depende de si la protagonista cumple con su objetivo o no. El guion se enfoca en todos los obstáculos que Philippa enfrenta por ser una mujer que tiene sus sentimientos a flor de piel y que consistentemente usa su intuición para tomar las decisiones que eventualmente la llevan a tener éxito en algo que la apasiona.

Resulta probable que Frears no esté buscando que su película sea descrita como una denuncia contundente en contra del patriarcado. Sin embargo, el golpe dramático más fuerte llega en la sección de la trama que muestra como todas las estructuras de poder que trataron de marginarla, se las ingenian para marginar a Philippa de la historia oficial que se construyó alrededor de su hallazgo. Este filme se encarga de corregir eso y de celebrar su voz y su espíritu, con sus virtudes y sus imperfecciones.