“The Umbereable Weight of Massive Talent”, producción de Lionsgate que ya se exhibe en los cines de la isla, es como una serpiente que después de comenzar a comerse su propia cola se cansa de lo que está haciendo. Decir que el filme es una oportunidad perdida quizás sea un juicio demasiado severo. Lo que sí es cierto es que la promesa de ser una celebración de lo que es extraño y especial del talento actoral de Nicolas Cage, que aquí se interpreta a sí mismo, no cumple con todo su potencial.

Resulta fácil visualizar una película que se entrega de lleno a todas las tendencias surrealistas que hay en el concepto central de esta película. Lo más que se acerca es una escena donde Cage le da un beso intenso a una manifestación digital de su ego. Una versión del Nicolas Cage de hace tres décadas, obsesionado con probar que todavía es una estrella de cine importante. Más de estas interacciones alocadas e inspiradas hubieran empujado al filme hacia el humor experimental trazado por Being John Malkovich.

Sin embargo, el filme opta por una sátira fácil y predecible de los filmes de acción promedio de Hollywood. Esto nunca deja de ser entretenido, en gran parte por el buen sentido de humor de su actor principal y por la química fabulosa que desarrolla con Pedro Pascal, que aquí interpreta al fanático más grande de Nicolas Cage.

Para que la trama central de esta película funcione, el principio tiene que establecer que Nicolas Cage, actor que cuenta con una de las filmografías más eclécticas de Hollywood, ya no es una prioridad para su industria.

Después de una audición, donde Cage rápidamente establece que está dispuesto a alimentar las peores críticas que ha recibido como actor, el ganador del Oscar por “Leaving Las Vegas” tiene que lidiar con la realidad que la única oferta que tiene es un cheque de un millón de dólares por una aparición personal en una fiesta de cumpleaños de un fanático. Es de esa forma que esta versión conoce a Javi Gutiérrez (Pascal). Además de ser uno de sus fanáticos más grandes, Javi aparenta estar a cargo de un cartel de drogas responsable de varios raptos. Esta complicación deja a Nicolas Cage atrapado en lo que parece ser una trama de una de sus películas de acción.

Aunque la magia que hay cada vez que Pascal y Cage están juntos es indiscutible, esa química no es nada cuando se compara con las escenas que tienen al protagonista junto a “Nicky”, quien tiene el recorte del actor después de haber protagonizado “Valley Girl” y con el ego desenfrenado de alguien que adora todos los excesos que están disponibles para una estrella.

Más escenas con esta creación digital hubiera empujado a este filme a territorio creativo más arriesgado. Esto no sucede y el público recibe otra comedia de una pareja dispareja. Su toque distintivo es que esto confirma que Pedro Pascal definitivamente necesita protagonizar más comedias.

Resulta curioso que un filme que se burla del estilo de actuación de Nicolas Cage no le dé la oportunidad de dar la actuación más barroca de su carrera. El que esto no suceda no quita que esta película confirme que el talento de su actor principal definitivamente no ha disminuido desde que fue consagrado como estrella de cine.