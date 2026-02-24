Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoPelículas y Series
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

“Wuthering Heights” recauda más de $150 millones en todo el mundo

El filme lleva dos fines de semanas en cartelera

24 de febrero de 2026 - 11:04 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Escena de la película 'Wuthering Heights'. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La película “Wuthering Heights” ha superado los $150 millones de recaudación en todo el mundo en su segundo fin de semana en cartelera, mientras que ‘GOAT’ ha recaudado $102 millones, según datos de Box Office Mojo.

RELACIONADAS

’Wuthering Heights’ ha caído al segundo puesto en la taquilla de Estados Unidos y Canadá este fin de semana, pero se mantiene en cabeza en la taquilla internacional.

La película de Emerald Fennell (‘Promising Young Woman’) está teniendo un mayor éxito en el extranjero, donde acumula $91.7 millones hasta la fecha. Reino Unido ($22.5 millones), Italia ($9.4 millones) y Australia ($8.3 millones) son los mercados con mejor acogida.’

GOAT’, la película de animación de Sony que retrata la vida de un animal que aspira a ser campeón de baloncesto, ocupa el segundo puesto de la taquilla mundial -y el primero en el ranking norteamericano este fin de semana-. Ha recaudado $44 millones en el mercado internacional.Reino Unido es el territorio con mayor recaudación ($14.5 millones), seguido de México ($3.4 millones) y Francia ($3 millones).’Crime 101′, de Amazon MGM Studios, recaudó $6.2 millones este fin de semana en el mercado norteamericano y acumula $46 millones en todo el mundo desde su estreno hace diez días.

La película, protagonizada por Chris Hemsworth y Mark Ruffalo, se ha estancado con 21.6 millones en el extranjero y 24.7 millones en el mercado norteamericano, según señala Variety.

’Send Help’, la película de terror de Sam Raimi, estrenada hace tres fines de semana, alcanza una recaudación global de 83 millones de dólares, de los que 55.5 corresponden a Estados Unidos y Canadá, y se coloca en el quinto puesto de recaudación de este mercado este fin de semana.

Tags
Cine
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 24 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: