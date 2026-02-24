“Wuthering Heights” recauda más de $150 millones en todo el mundo

La película “Wuthering Heights” ha superado los $150 millones de recaudación en todo el mundo en su segundo fin de semana en cartelera, mientras que ‘GOAT’ ha recaudado $102 millones, según datos de Box Office Mojo.

’Wuthering Heights’ ha caído al segundo puesto en la taquilla de Estados Unidos y Canadá este fin de semana, pero se mantiene en cabeza en la taquilla internacional.

La película de Emerald Fennell (‘Promising Young Woman’) está teniendo un mayor éxito en el extranjero, donde acumula $91.7 millones hasta la fecha. Reino Unido ($22.5 millones), Italia ($9.4 millones) y Australia ($8.3 millones) son los mercados con mejor acogida.’

GOAT’, la película de animación de Sony que retrata la vida de un animal que aspira a ser campeón de baloncesto, ocupa el segundo puesto de la taquilla mundial -y el primero en el ranking norteamericano este fin de semana-. Ha recaudado $44 millones en el mercado internacional.Reino Unido es el territorio con mayor recaudación ($14.5 millones), seguido de México ($3.4 millones) y Francia ($3 millones).’Crime 101′, de Amazon MGM Studios, recaudó $6.2 millones este fin de semana en el mercado norteamericano y acumula $46 millones en todo el mundo desde su estreno hace diez días.

La película, protagonizada por Chris Hemsworth y Mark Ruffalo, se ha estancado con 21.6 millones en el extranjero y 24.7 millones en el mercado norteamericano, según señala Variety.