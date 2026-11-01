¡Llegó la Navidad!: 12 estrenos en noviembre para ver en las plataformas de “streaming”

Desde historias inspiradas en hechos reales y “thrillers” psicológicos hasta fantasías épicas, ciencia ficción, producciones familiares y de Navidad, noviembre de 2026 ofrecerá una amplia variedad de estrenos para todos los gustos en las plataformas de “streaming” más importantes.

Entre los estrenos más esperados del mes figuran la tercera temporada de “The Lord of the Rings: The Rings of Power”, con la participación del boricua Ismael Cruz Córdova, la adaptación televisiva de “Blade Runner 2099” y el drama biográfico “Madden”, entre otros. A continuación, te dejo con algunos de los títulos más destacados que debutarán durante este mes que a penas comienza.

A Dog’s Perfect Christmas

Estreno: 4 de noviembre de 2026

Formato: Película

De qué trata: La temporada navideña comienza temprano en Netflix con esta comedia dramática basada en una historia del autor de la película “A Dog’s Purpose”. La película sigue a una familia que atraviesa una crisis mientras una adolescente (Brooke Lena Johnson), su abuelo (Dennis Quaid) y un fiel perro intentan mantener unidos a sus seres queridos durante la Navidad.

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The Greatest

Estreno: 4 de noviembre de 2026

Formato: Serie

De qué trata: Esta serie autorizada sobre la vida de Muhammad Ali explorará la trayectoria personal y profesional del legendario boxeador, desde sus inicios como Cassius Clay (Jaalen Best) hasta convertirse en una de las figuras más influyentes del deporte y la cultura popular.

Palacio

Plataforma: Netflix

Estreno: 6 de noviembre de 2026

Formato: Serie

De qué trata: Inspirada en hechos reales, esta serie colombiana reconstruye la toma y retoma del Palacio de Justicia en Bogotá en noviembre de 1985. Además de mostrar los acontecimientos ocurridos durante aquellos días, la producción sigue el largo camino de los familiares de las víctimas en busca de respuestas y justicia.

The Uprising

Plataforma: Peacock

Estreno: 6 de noviembre de 2026

Formato: Película

De qué trata: Esta épica producción inspirada en los hechos históricos que ayudaron a cimentar la leyenda de Robin Hood sigue a un líder rebelde (Andrew Garfield) que organiza un levantamiento popular contra la tiranía del rey Ricardo II, con el objetivo de poner fin a los abusivos impuestos de la época.

The Lord of the Rings: The Rings of Power

Plataforma: Prime Video

Estreno: 11 de noviembre de 2026

Formato: Serie

De qué trata: En la tercera temporada de la ambiciosa serie inspirada en el universo creado por J.R.R. Tolkien, la guerra se ha extendido por toda la Tierra Media. Cinco años después de la caída de Eregion, Sauron continúa consolidando su poder, mientras elfos, enanos, hombres y magos intentan unir fuerzas para impedir que complete la forja del Anillo Único.

The Good Daughter

Plataforma: Peacock

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Estreno: 12 de noviembre de 2026

Formato: Serie

De qué trata: Basada en la popular novela de Karin Slaughter, esta miniserie de suspenso sigue a dos hermanas (Meghann Fahy y Rose Byrne) cuyas vidas quedaron marcadas por un acto de violencia ocurrido décadas atrás. Un nuevo ataque reabre viejas heridas y obliga a las protagonistas a enfrentar secretos que permanecían enterrados.

Heartland

Plataforma: Netflix

Estreno: 13 de noviembre de 2026

Formato: Serie

De qué trata: Una antigua estrella de la música country (Jessica Chastain) abandona su retiro para investigar la desaparición de su sobrina (Carter Faith), una prometedora cantante. La búsqueda la llevará a descubrir oscuros secretos en los rincones menos conocidos de la ciudad de Nashville, en Tenesí.

El crimen de Pazos

Plataforma: Netflix

Estreno: 13 de noviembre de 2026

Formato: Serie

De qué trata: Este ‘thriller’ español gira alrededor de un aparente robo que termina con una mujer gravemente herida. Convencido de que el principal sospechoso es su propio esposo, un sargento de la Guardia Civil (Tristán Ulloa) iniciará una investigación contrarreloj para descubrir la verdad.

Gentle Monster

Plataforma: Netflix

Estreno: 18 de noviembre de 2026

Formato: Película

De qué trata: Este tenso drama de suspenso psicológico sigue a una pianista (Léa Seydoux) cuya vida da un giro radical cuando su esposo (Laurence Rupp) es acusado de un crimen atroz. Mientras intenta proteger a su hijo (Malo Blanchet), deberá enfrentarse a la inquietante posibilidad de que el hombre que ama no sea quien aparentaba ser.

Madden

Plataforma: Prime Video

Estreno: 18 de noviembre de 2026

Formato: Película

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De qué trata: Esta película biográfica, dirigida por David O. Russell, narra la historia del legendario entrenador y comentarista John Madden (Nicolas Cage). El filme repasará su trayectoria en la NFL, su estrecha amistad con Al Davis (Christian Bale), mítico propietario del equipo de los Raiders, y el desarrollo de la exitosa franquicia de videojuegos que lleva su apellido.

Blade Runner 2099

Plataforma: Prime Video

Estreno: 25 de noviembre de 2026

Formato: Serie

De qué trata: Ambientada medio siglo después de los eventos de la película “Blade Runner 2049”, esta serie expande el célebre universo de ciencia ficción comenzado en 1982 por el director Ridley Scott. La historia sigue a Cora (Hunter Schafer), una fugitiva que asume la identidad de una Blade Runner y se embarca en una misión que podría alterar el frágil equilibrio de Los Ángeles.

Way of the Warrior Kid

Plataforma: Apple TV+

Estreno: 25 de noviembre de 2026

Formato: Serie