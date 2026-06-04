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Alex DJ “seguramente tendrá que dejar el gimnasio y las maratones”

El proceso de recuperación del animador de “Puerto Rico gana” podría extenderse entre 90 y 120 días

4 de junio de 2026 - 8:24 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Alex DJ ha permanecido acompañado por su esposa Marilyn. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El reconocido presentador puertorriqueño Alexis Colón, mejor conocido como Alex DJ, se encuentra hospitalizado en condición estable tras haber sido diagnosticado con una embolia pulmonar. La emergencia médica, que trascendió ayer, obligó al animador de “Puerto Rico gana” a hacer una pausa en la televisión para iniciar un tratamiento prolongado con anticoagulantes.

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Desde que se reveló la situación, una ola de oraciones y buenos deseos abraza a “El animador del Pueblo”, quien permanece bajo estricta observación médica. Aunque su carismática presencia física se ausentará temporalmente de las pantallas de Telemundo, el productor Adolfo Ontivero confirmó que el presentador se mantiene con excelente ánimo y profundamente agradecido por el cariño de sus seguidores.

“Ayer estuve con él y hoy también hablé telefónicamente. Está de buen ánimo. Se está recuperando. Está cansado en el sentido de que se despierta, se duerme, se cansa, que es lo que uno hace en el hospital”, dijo Ontivero durante una entrevista radial.

El creativo, de igual modo, detalló que el proceso de recuperación podría extenderse entre 90 y 120 días. En este período se espera que los coágulos se disuelvan mediante el uso de anticoagulantes.

“Él está muy bien. Obviamente, así como todos nos pegamos un susto, él también se pegó un susto. Ahora cayó en cuenta, está con el tratamiento y realmente va a estar bien. Lo que tiene que hacer es cuidarse”, añadió el productor.

Antes de que los seguidores del empresario puedan verlo retomar su cotidianidad, deberá hacer ajustes en su estilo de vida.

“El doctor le dijo que va a volver a su vida normal, entre comillas. Va a poder caminar, desenvolverse y animar el programa, pero seguramente tendrá que dejar el gimnasio y las maratones. Todo esfuerzo físico de fuerza no es recomendable en absoluto”, subrayó.

En este proceso, Alex DJ ha permanecido acompañado por su esposa Marilyn. El JD, por otra parte, lo ha sustituido en el programa nocturno.

“Está bien contento por todas las muestras de afecto. Tiene millones de mensajes de cariño y eso es algo bien bonito”, concluyó Ontivero.

Alex DJ nos muestra su oso de peluche desde ka sala de la casa de su madre en Las Piedras. Alex DJ estudió en la escuela Superior Ramón Power en Las Piedras. En la foto, Alex DJ enseña unas zapatillas que usó de bebé. Su madre las guarda de recuerdo en su hogar.
1 / 5 | Alex DJ nos muestra dónde creció y sus vivencias en Las Piedras. Alex DJ nos muestra su oso de peluche desde ka sala de la casa de su madre en Las Piedras. - alexis.cedeno

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Alex DJTelemundotelevisiónPuerto Rico gana
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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