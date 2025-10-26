Opinión
26 de octubre de 2025
80°lluvia ligera
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Fallece a los 100 años June Lockhart, querida figura materna de “Lassie” y “Lost in Space”

Falleció el jueves de causas naturales dentro de su residencia en Santa Mónica, California

26 de octubre de 2025 - 9:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
June Lockhart, quien interpretó el personaje de Ruth Martin, la madre de Timmy Martin, interpretado por Jon Provost, a la izquierda, durante la serie clásica "Lassie" posa para una fotografía con la novena generación de Lassie, el domingo 2 de noviembre de 2003, en Nueva York. (LOUIS LANZANO)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

June Lockhart, quien se convirtió en una figura materna para toda una generación de televidentes, ya sea en casa con “Lassie” o en la estratósfera en “Lost in Space”, falleció a los 100 años.

Lockhart falleció el jueves de causas naturales dentro de su residencia en Santa Mónica, informó el sábado Lyle Gregory, portavoz de la familia y amigo durante 40 años.

“Estuvo muy feliz hasta el final, leyendo el New York Times y el LA Times todos los días”, expresó Gregory. “Era muy importante para ella mantenerse enfocada en las noticias del día”.

Hija del reconocido actor Gene Lockhart, Jue fue elegida frecuentemente para papeles de ingenua mientras se abría paso en el cine durante su juventud. La televisión la convirtió en una estrella.

De 1958 a 1964, interpretó a Ruth Martin, quien crió al huérfano Timmy (Jon Provost), en la popular serie de CBS “Lassie”. Entre 1965 y 1968, viajó a bordo de la nave espacial Jupiter II como la madre de la familia Robinson en la serie de CBS “Lost in Space”.

Sus interpretaciones de una madre cálida y compasiva se ganaron el corazón de los jóvenes espectadores, y décadas más tarde, los baby boomers acudieron en grandes números a las convenciones de nostalgia para conocer a Lockhart y comprar sus fotos autografiadas.

Fuera de la pantalla, Lockhart insistía en que no se parecía en nada a las mujeres que interpretaba.

“Debo citar a Dan Rather”, dijo en una entrevista de 1994. ”Puedo controlar mi reputación, pero no mi imagen, porque mi imagen es cómo me ves.

Me encanta el rock ‘n’ roll y asistir a conciertos. He conducido tanques del ejército y volado en globos aerostáticos. Y hago parapente, los que no tienen motores. Hago muchas cosas que no van con mi imagen”, añadió.

Al principio de su carrera, Lockhart apareció en numerosas películas. Entre ellas: “All This, and Heaven Too”, “Adam Had Four Sons”, “Sergeant York”, “Miss Annie Rooney”, “Forever and a Day” y “Meet Me in St. Louis”.

También hizo “Son of Lassie”, la secuela de 1945 de “Lassie, Come Home”, interpretando la versión adulta del papel de Elizabeth Taylor.

Se casó y se divorció dos veces: con John Maloney, un médico y padre de sus hijas Anne Kathleen y June Elizabeth; y el arquitecto John C. Lindsay.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
