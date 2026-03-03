Frances Félix debuta en Telemundo Inglaterra: “Lista para servir, crecer y comunicar”

Nacida y criada en San Juan, Frances Félix lleva la bandera puertorriqueña como estandarte en su labor periodística. Egresada de la Universidad del Sagrado Corazón, su historia es el vivo ejemplo de la resiliencia y el éxito de los comunicadores boricuas en el extranjero.

Con más de una década de carrera en los medios, la nominada al Emmy ha logrado trascender la pantalla para convertirse en un puente entre Puerto Rico y la comunidad hispana en Estados Unidos. Como reportera multimedia en Telemundo Las Vegas, su labor no solo informó, sino que buscó activamente ayudar a los ciudadanos “de aquí y de allá”.

El pasado 18 de febrero, la integrante de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos compartió detalles de su despedida del canal televisivo. Este momento la boricua lo describió como uno “especial” por vivirlo junto a su compatriota John Anthony Almodovar.

“Estos son solo algunos rostros que fueron parte de mi día a día, con quienes pasé tantas horas y momentos. Gracias por las risas, el apoyo y cariño”, expresó a través de sus redes sociales.

Ayer, lunes, Félix aseguró que estaba lista para “servir, crecer y comunicar”. Esta vez, la puertorriqueña estará destacada en Telemundo Inglaterra.