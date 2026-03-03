Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Frances Félix debuta en Telemundo Inglaterra: “Lista para servir, crecer y comunicar”

Anteriormente, la periodista laboró en Telemundo Puerto Rico y Telemundo Las Vegas

3 de marzo de 2026 - 4:26 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Félix comenzó su carrera en los medios en 2015 . (Telemundo Las Vegas)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Nacida y criada en San Juan, Frances Félix lleva la bandera puertorriqueña como estandarte en su labor periodística. Egresada de la Universidad del Sagrado Corazón, su historia es el vivo ejemplo de la resiliencia y el éxito de los comunicadores boricuas en el extranjero.

RELACIONADAS

Con más de una década de carrera en los medios, la nominada al Emmy ha logrado trascender la pantalla para convertirse en un puente entre Puerto Rico y la comunidad hispana en Estados Unidos. Como reportera multimedia en Telemundo Las Vegas, su labor no solo informó, sino que buscó activamente ayudar a los ciudadanos “de aquí y de allá”.

El pasado 18 de febrero, la integrante de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos compartió detalles de su despedida del canal televisivo. Este momento la boricua lo describió como uno “especial” por vivirlo junto a su compatriota John Anthony Almodovar.

“Estos son solo algunos rostros que fueron parte de mi día a día, con quienes pasé tantas horas y momentos. Gracias por las risas, el apoyo y cariño”, expresó a través de sus redes sociales.

Ayer, lunes, Félix aseguró que estaba lista para “servir, crecer y comunicar”. Esta vez, la puertorriqueña estará destacada en Telemundo Inglaterra.

“La periodista se une al equipo de Telemundo Nueva Inglaterra, llevando su experiencia y compromiso con el periodismo a una nueva comunidad”, indicó la firma de relaciones públicas OtherGroup PR en sus plataformas sociales. “Comienzo esta etapa agradecida y con el firme compromiso de servir y amplificar las voces de nuestra gente”, expresó la boricua.

Tags
TelemundotelevisiónPeriodistas
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 3 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: