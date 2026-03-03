Frances Félix debuta en Telemundo Inglaterra: “Lista para servir, crecer y comunicar”
Anteriormente, la periodista laboró en Telemundo Puerto Rico y Telemundo Las Vegas
3 de marzo de 2026 - 4:26 PM
Nacida y criada en San Juan, Frances Félix lleva la bandera puertorriqueña como estandarte en su labor periodística. Egresada de la Universidad del Sagrado Corazón, su historia es el vivo ejemplo de la resiliencia y el éxito de los comunicadores boricuas en el extranjero.
Con más de una década de carrera en los medios, la nominada al Emmy ha logrado trascender la pantalla para convertirse en un puente entre Puerto Rico y la comunidad hispana en Estados Unidos. Como reportera multimedia en Telemundo Las Vegas, su labor no solo informó, sino que buscó activamente ayudar a los ciudadanos “de aquí y de allá”.
El pasado 18 de febrero, la integrante de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos compartió detalles de su despedida del canal televisivo. Este momento la boricua lo describió como uno “especial” por vivirlo junto a su compatriota John Anthony Almodovar.
“Estos son solo algunos rostros que fueron parte de mi día a día, con quienes pasé tantas horas y momentos. Gracias por las risas, el apoyo y cariño”, expresó a través de sus redes sociales.
Ayer, lunes, Félix aseguró que estaba lista para “servir, crecer y comunicar”. Esta vez, la puertorriqueña estará destacada en Telemundo Inglaterra.
“La periodista se une al equipo de Telemundo Nueva Inglaterra, llevando su experiencia y compromiso con el periodismo a una nueva comunidad”, indicó la firma de relaciones públicas OtherGroup PR en sus plataformas sociales. “Comienzo esta etapa agradecida y con el firme compromiso de servir y amplificar las voces de nuestra gente”, expresó la boricua.
