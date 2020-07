Será un programa divertido, para recordar los triunfos, nostalgias y momentos positivos, además de algún “chismecito caliente” que nunca se supo. Así describe el modelo, actor y presentador Julián Gil el episodio de “El Reencuentro de Nuestra Belleza Latina” (NBL El Reencuentro), que presentará junto a la modelo y actriz Alejandra Espinoza el próximo domingo, 19 de julio, a las 8:00 p. m. por Univisión.

“Estoy feliz porque vuelvo después de muchos años a (Nuestra) Belleza Latina. En esta ocasión estaré junto a Alejandra Espinoza (quien ganó la primera corona otorgada en el certamen el 22 de mayo de 2007), para un reencuentro donde vamos a estar reviviendo las temporadas desde el 2011 hasta el 2015”, comentó en entrevista telefónica desde Miami el actor, quien revivirá en el programa su participación como juez.

“Hice cinco temporadas y mi última participación fue en 2013. Pero todos los años participaba de una manera u otra, en ocasiones para hacer retos con las niñas, en otras fui a visitarlas en las mansiones para darles consejos. Así que, de alguna manera siento como que nunca me fui. Y ahora poder regresar y presentarles al público el especial y poder recordar con ellas todos esos momentos bonitos va a ser bien chévere”, agregó el artista, tras resaltar que para él no hay nada más lindo que recordar buenos tiempos.

De hecho, Gil señaló que NBL ha sido un proyecto muy especial “con el que hemos vivido en la última década, sobre todo en el mercado de Estados Unidos, Puerto Rico y República Dominicana, entre otros países donde se vio”, que le trae muy buenos recuerdos.

Nuestra Belleza Latina es un programa de televisión tipo “reality” que se transmitió por Univisión desde 2007 hasta 2016, y luego revivió en 2018. Ahora, con este reencuentro, por primera vez en la historia de NBL, reinas, concursantes y miembros del jurado de temporadas pasadas se reunirán para hablar sobre su participación en la competencia y el impacto de esta en sus vidas.

“Yo, por ejemplo, he revivido momentos increíbles que yo sé que la gente lo va a disfrutar también. (En la pregrabación del programa) lloré, me enojé, me reí y recordé momentos que había olvidado. Lo otro es ver la evolución de las participantes, que eran niñas súper nobles y con unas ganas de comerse el mundo y verlas hoy, de alguna manera realizadas, así que es una gran satisfacción para todos”, añadió el artista, quien indicó que en este reencuentro se recrearán momentos de las participantes en las entrevistas con los jueces, además de entrevistas con cada una de ellas, algunas virtuales y otras en el estudio.

“Ellas van a contar como fue su paso por el programa, qué están haciendo y cuán importante fue para ellas en ese momento de sus vidas”, agregó.

“También se van a mostrar segmentos de lo que dijeron las concursantes y que no salió al aire. Ya pasaron los años, cada una tomó su rumbo y tiene su vida. Pero hay unos chismecitos calientes que se van a conocer el domingo”, agregó con picardía, tras añadir que en estos momentos está en la preproducción de unos proyectos que más adelante dará a conocer.

“Estamos esperando que la pandemia pase y adaptándonos a esta nueva forma de vivir. Uno de los segmentos que más se ha afectado es el mundo del entretenimiento así que ahora hay que esperar”, afirmó.

“Esto se lleva con mucha paciencia, cuidándonos, procurando estar lo más alejado de la gente y llevando las reglas de seguridad, todo con paciencia y fe”, puntualizó, al tiempo que destacó que se siente muy bien, tanto emocional como sentimentalmente. “Estoy positivo, como siempre he sido”, reiteró para luego dar las gracias al pueblo puertorriqueño por el apoyo y exhortarlo a que no se pierdan este especial.

En semanas recientes Julián Gil ha protagonizado una nueva secuela de la disputa legal que lleva con la actriz mexicana Marjorie de Sousa, por la custodia y el bienestar de Matías Gregorio, el hijo que procrearon, nacido en el 2017.