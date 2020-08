View this post on Instagram

Ayer, miércoles 19 de agosto, llegó a este maravilloso y complicado mundo Paula Sofía Aldridge Boria. Llegó saludable a las 3:06 pm, pesó 7lbs y 1oz, midió 21. La mano experta del Dr. Gratacós la trajo al mundo. Afortunadamente, salió fuerte y hermosa como la madre @gloriaboria. Llorona y voluntariosa como el padre. Gracias a todos los que nos han expresado sus buenos deseos de diversas formas en esta nueva aventura. Gracias a todos mis empleadores y clientes por darme un tiempo para atender a Paula en sus primeros días de vida. Paula da un rayo de esperanza en tiempos tan inciertos y, por ello, sobre todo, gracias a Dios.