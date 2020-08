View this post on Instagram

Gracias a todos los que me han escrito preocupados por mi salud. Salí positivo a COVID19 y estoy asintomática. De inmediato notifiqué a las personas con las que tuve contacto y desde entonces estoy aislada. Gracias por las oraciones y pido que incluyan a quienes tienen su salud comprometida por este terrible virus. Espero estar de vuelta al trabajo pronto. Cuídense mucho y no dejen de usar mascarilla y lavarse las manos constantemente. M