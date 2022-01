La actriz afrolatina de ascendencia puertorriqueña, Michaela Jaé “Mj” Rodríguez resultó ganadora anoche en la categoría de mejor actriz para una serie de televisión dramática, por su participación en la serie de FX “Pose”, en los premios Golden Globes de 2022. De esta manera, la intérprete se convirtió en la primera actriz trans en ganar este importante galardón.

Después de que hicieran público el anuncio, la actriz, que caracteriza a Blanca, hizo una transmisión en directo desde su cuenta de Instagram donde expresó con gran felicidad y emoción lo que sentía al recibir este importante premio.

“Esto es para las comunidades LGBTQAI, negras, latinas, asiáticas, los muchos y hermosos colores del arcoíris... Esto no es solo para mí, es para todos ustedes. Esta es la puerta que se abre para todos ustedes”, expresó Rodríguez, de 31 años, mientras trataba de no llorar. “Habrá muchos individuos jóvenes y talentosos que podrán entrar por la misma puerta y brillar. Esto es para todos ustedes”. La artista aprovechó para mencionar los nombres de varias personas dentro de la producción del programa a quienes agradeció su ayuda durante los pasados años.

La también cantante ya había sido nominada el pasado año en los premios Emmy, en la categoría de mejor actriz, aunque no consiguió alzarse con el galardón. La serie “Pose” es un drama que narra la vida y la subcultura LGTBIQ+ de las décadas de 1980 y 1990 en Nueva York. Su tercera y última temporada se emitió el año pasado.

Trayectoria en ascenso

MJ Rodríguez nació en Newark, Nueva Jersey, el 7 de enero de 1991, hija de padre puertorriqueño-afroamericano y de madre afroamericana. Desde muy pequeña, con 7 años, tuvo claro que quería ser actriz.

Sin embargo, tuvo que esperar hasta los 11, mientras estudiaba en la Escuela Católica Reina de Ángeles, para que su madre la inscribiera en el Centro de Artes Escénicas de Nueva Jersey, y de ahí, dio el salto al Teatro Juvenil de Nueva Jersey.

También fue desde esa tierna edad que empezó a tener clara su identidad de género como mujer, pero fueron muchos más los que tardó en “salir del clóset”. De hecho, cuando lo hizo a los 14 años fue solo respecto a su orientación sexual, como bi/homosexual.

En su primera etapa en el mundo interpretativo, Mj hizo varios papeles teatrales y ganó un premio Clive Barnes por su actuación en el musical “Rent” en 2011. Un año después, en 2012, decidió dar un alto en su carrera y plantearse su identidad de género y su transición.

Entre ese año y 2016 hizo pequeños papeles televisivos en producciones como “Nurse Jackie” (2012), “The Carrie Diaries” (2013) o “[Blank] My Life” (2016). Paralelamente comenzó su terapia hormonal de reasignación.

En 2016 hizo su primera aparición como actriz transgénero. Ese mismo año el Universo Marvel contó con una intérprete del colectivo trans y con un personaje que a su vez fuese trans. Fue el papel de “Sister Boy” en “Luke Cage”. Curiosamente, la actriz eligió su nombre (Mj) en homenaje a Mary Jane Watson de Marvel Comics.

Arduo trabajo

A partir de ahí, tuvo varios papeles en producciones teatrales como “Encores” (2016), “Sweet Child” (2016), “Trans Scripts: Part 1, The Women” (2017) o “Burn All Night” (2017), y en la película “Saturday Church” (2017).

La actriz ha hablado en diversas ocasiones de lo que ha supuesto para ella todo este camino: “Me he enfrentado a muchos desafíos, pero uno en particular fue mi derecho a compartir espacio con otros que no me veían como ‘normal’”, dijo en 2020 en una entrevista con Vogue.

Para Rodríguez, “formar parte de la raza humana es también lo que significa ser una mujer trans y afrolatina”, y señaló además que: “muchas de nosotras no vivimos plenamente para abrazar y disfrutar nuestra existencia humana en este planeta que llamamos Tierra”.

“Desgraciadamente, estamos expuestas a violencia, pero a mí eso no me quita la esperanza, sino que me insta a seguir luchando por la paz y la justicia en lo que a nuestras vidas respecta”, explicó la actriz.

Una lucha que, al igual que esa entrevista, ha podido florecer gracias al papel que lanzó a Mj Rodríguez a la fama internacional: Blanca Rodríguez-Evangelista en la serie “Pose”, para el que fue elegida en 2017 tras medio año de audiciones.

Esta ficción de FX, creada por Ryan Murphy, Steven Canals y Brad Falchuk, contó para los papeles principales a cinco actrices transgénero, convirtiéndose en 2018 en la serie con guión que más actores trans tenía en su elenco habitual.

Abriendo caminos

En 2019, Rodríguez ganó el premio a Mejor Actriz de Televisión en los Imagen Awards, convirtiéndose en la primera actriz transgénero que lograba dicho galardón. Además, fue elegida para ser imagen de la marca cosmética “Olay Body”, siendo también la primera mujer transgénero latina en trabajar con esta firma.

Ese mismo año, además, fue elegida para dar vida a Audrey en la obra teatral “The Little Shop of Horrors”, convirtiéndose también en la primera actriz trans que interpretaba ese papel en una producción relevante.

Este año también participó con un papel secundario en la película “tick, tick... BOOM!”, dirigida por Lin-Manuel Miranda. El siguiente proyecto de Rodríguez será para una la serie de Apple TV “Loot”.

“Estoy muy orgullosa de mi trabajo interpretando a una ‘madre’ capaz de levantar a otros”, dijo en Entertaiment Weekly justo antes del estreno de la tercera temporada de “Pose”. Eso sí, para ella eso no es lo más importante: “el reconocimiento que quiero es el de influir en una generación que va más allá de mí. El legado de ‘Pose’ perdurará”.