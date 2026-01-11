Opinión
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Muere Elle Simone Scott, chef del programa “America’s Test Kitchen”

Se convirtió en la primera mujer negra miembro del elenco de la popular competencia culinaria de PBS

11 de enero de 2026 - 5:01 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Elle Simone Scott (Instagram)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La chef y autora de libros de cocina, Elle Simone Scott, murió a los 49 años tras una larga batalla contra el cáncer.

El programa de televisión “America’s Test Kitchen”, al cual Scott pertenecía desde el año 2016, dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Instagram.

“Con profunda tristeza y pesar compartimos que nuestra querida compañera y amiga, Elle Simone Scott, ha fallecido. Todavía estamos encontrando nuestras palabras mientras lloramos la pérdida de un humano increíble”, dice la publicación.

Scott se convirtió en la primera mujer negra miembro del elenco de la popular competencia culinaria de PBS.

Nacida en Detroit, Scott también condujo su podcast “The Walk-In” y escribió los libros de cocina más vendidos Boards: Stylish Spreads for Casual Gatherings (2022) y Regalos de Alimentos: 150+ Irresistibles recetas para artesanía personalizada (2024).

ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: