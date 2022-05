A solo 17 días de haber comenzado la convivencia en la segunda temporada de “La casa de los famosos” de Telemundo, finalmente está ocurriendo lo que muchos veían venir. Se acabó la paz entre la vedette cubana Niurka Marcos y la presentadora peruana Laura Bozzo.

El pasado martes, Marcos manifestó -una vez más- que su paciencia con la anfitriona del desaparecido programa “Laura en América” se agotó.

“Osvaldo, 4 veces me detuvo hoy, Laura para querer hablar. Y yo no le hice caso, obviamente. Bueno, tengo que confesar que a mí se me ha ido uno que otro disparate, pero también el que lleva se aguanta. Y si ella quiso guerra conmigo, pues ahí está”, dijo en una conversación con Osvaldo Ríos, Ivonne Montero e Ignacio “Nacho” Casano.

Más tarde, en la cocina, “la mujer escándalo” aprovechó la presencia de Daniela Navarro para averiguar si Bozzo estaba contando sus altercados con el resto de los habitantes. Además, confesó que estuvo a punto de pegarle.

“Oye, ¿y qué te dijo? Cuéntame el chisme”, le preguntó Marcos a Navarro. “Cuéntame qué te dijo ‘bicho’ (Laura). Mi posición con Laura, a ti por ejemplo, te puede parecer feo que yo diga ‘bicho’ o lo que sea, pero lo que me ha hecho Laura a mí en esta casa es una injusticia detrás de la otra”, continuó.

Desde la primera semana de la competencia, Bozzo ha tenido que pedirle disculpas a Marcos en varias ocasiones por reaccionar de manera impulsiva ante situaciones cotidianas como las nominaciones.

“Yo te entiendo tu punto. O sea, lo que hizo ayer que te mentó Laura a tu mamá, no estuvo bien. Eso yo no lo apoyo. Se le regaña, se le dice, pero al final del día, ustedes se pelean. Ahorita porque tú estás más brava, pero los primeros días ustedes peleaban y se contentaban. Imagínate que uno se metiera...”, interrumpió Navarro.

La también cantante y bailarina le aclaró que ella no se contentaba, sino que le aceptaba sus disculpas hasta que se dio cuenta que todo formaba parte de una estrategia de la peruana.

“Yo le di las oportunidades y aproveché para pasarla bonito, para que la gente estuviera carcajeando, para que todos estuviéramos bien en la casa. Yo hice lo contrario a lo que todo el mundo afuera, la audiencia, esperaba, de que iba a ser una guerra campal esto aquí con Laura y Niurka. Ya rebasó límites de tolerancia porque ayer a mí me dieron ganas de soltarle un bofetón”, apuntó.