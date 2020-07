Luego de una intensa batalla contra la Covid-19, que le costó estar internado en el hospital San Angel Inn desde el pasado 4 de julio, el actor Raymundo Capetillo falleció este domingo por complicaciones con el virus. Así lo dio a conocer la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), por medio de una publicación de Twitter, en donde lamentan el fallecimiento del histrión.

"El #ConsejoDirectivo y el #ComitédeVigilancia de @ANDIMexico, comunican el sensible fallecimiento del intérprete Raymundo Capetillo. Nuestras más sentidas condolencias a su familia y amigos", se lee en el mensaje que se publicó en la red social de la ANDI.

Desde el pasado 4 de julio se supo que Capetillo había sido internado por complicaciones de la enfermedad, gracias a la cantante Ella Laboriel, quien dio a conocer la noticia en su cuenta de Facebook. Capetillo participó en diversas telenovelas, series e incluso películas durante su trayectoria artística.

"Estoy desolada de no volver a ver mi amigo, hable con él un día antes de que no tuviera teléfono, chatee con él y me contestó, le dije no te vayas a morir y miren, sí se murió, es triste y doloroso, maldita enfermedad", señaló la actriz Laura Zapata a este diario, quien, confesó, habló con Raymundo Capetillo el pasado 6 de junio. La actriz detalló que el primer actor le había comentado en días pasados que sería este lunes cuando saldría del hospital, algo que ella creyó, pues asegura que su amigo nunca fue una persona que tuviera excesos en sus vida.

"Le pregunté que cuando iba a salir y me dijo que el lunes. Él era sano, no tenía vicios, no tomaba, ni fumaba, se cuidó todo el tiempo. Me hablaron dos amigos, uno que está en el mismo hospital y otro más, son amigos que también eran cercanos a él y me dijeron a través de un chat que teníamos de amigos, así me enteré de esta triste noticia", comentó Zapata.

Tras la noticia, Laura, detalló que ya se puso en contacto con sus familiares para darles el pésame y aunque aún desconoce donde se llevarán a cabo los festejos fúnebres, está preocupada por cómo pueda tomar la noticia de la muerte su hermana, ya que no estaba enterada de que a Raymundo lo habían internado tras padecer Coronavirus. "Ya me puse en contacto con Tania, su sobrina y su hermana que estaba en Cuernavaca sola y que no querían que se enterara, su yerno ya fue por ella, es imposible que no se entere, era inevitable.

Me preocupa como esté tomando la noticia", dijo. Zapata recordó a Capetillo como su primer amigo en el medio artístico a quien considera un hermano y a quien, como cada año, le había prometido que pasaría el cumpleaños "que es el primero de septiembre" del actor con él.

“Él era un caballero, generosos, gentil, mi entrañable amigo. Trabajamos muchísimo, lo conocí en “La venganza”, luego fuimos pareja en “Mamá campanita”, hicimos muchos comerciales juntos, éramos como hermanos”, añadió.

Raymundo era primo de los hermanos Eduardo, Guillermo y Manuel Capetillo, también conocidos actores mexicanos.