“Super Chef Celebrities 5″: Wapa Televisión revela a los nuevos participantes

Si algo cautiva al público de "Super Chef Celebrities" de Wapa Televisión es presenciar la vulnerabilidad humana detrás de la fama. Entre cortes accidentados, recetas olvidadas y platos magistrales, el “reality show” local ofrece una ventana única a la verdadera personalidad de los competidores mientras luchan por sobrevivir al reloj.

Bajo el intenso calor de los fogones y la mirada implacable de los jueces, un nuevo grupo de personalidades abandona el glamour de las cámaras y las redes sociales para enfrentarse a su mayor reto: la cocina profesional.

Esto sucederá a partir del martes, 3 de febrero, a las 7:00 p.m. con la participación de 18 nuevas celebridades provenientes del deporte, las redes sociales, la música, la actuación y comentaristas deportivos.

La quinta temporada de “Super Chef Celebrities” llegará a la pantalla nacional el mismo mes que la sexta edición de “La casa de los famosos” de Telemundo. Ambas producciones se suman a la oferta existente que incluye espacios como “¿Apostarías por mí?" de TelevisaUnivision, “La casa de los famosos Colombia 3” de Canal RCN y “RuPaul’s Drag Race 18″ de MTV.

En la competencia culinaria de Wapa Televisión, el talento no se mide por seguidores, sino por el sazón y la resistencia bajo presión. Este 2026, el grupo de participantes se compone de cantantes, actores, deportistas e influencers del patio.

“Lo más importante que tiene ‘Super Chef Celebrities’, yo creo, que es que tenemos una amplitud de participantes”, dijo Jimmy Arteaga Grusteina, Chief Content Officer (CCO) de Wapa Televisión en conferencia de prensa. “Esta temporada va a estar muy divertida”, agregó.

Las celebridades que se enfrentarán en la Super Cocina por $40,000 son: la actriz Linnette Torres; el creador de contenido Humberto Ríos, conocido como Bert del West; la actriz Laura Alemán; el empresario Julio César Sanabria; Michelle López, presentadora de “Lo Sé Todo” y Alwin Vázquez, cantante y líder comunitario y de escuela bíblica.

A estos se suman la creadora de contenido, Mela Pabón; el músico Gerardo Rivas; y Xiomara Ríos, comentarista deportiva. El grupo también lo integran el creador de contenido Ocean Pabón; la boxeadora profesional Kiria Tapia; Edwin Emil Moro, actor y comediante; Ámbar Bonilla, cantante y actriz de teatro; Erick “Chicho” Rodríguez, actor y terapeuta sistemático; la presentadora y modelo Vivianie Díaz; el exbaloncelista y comentarista deportivo Alí Berdiel, la animadora y locutora Bebé Maldonado; y el actor internacional y cantante Fernando Allende.

Esta edición, se informó, contará con nuevas reglas y elementos de juego que prometen cambiar el rumbo de la competencia. Los participantes no solo se enfrentarán a exigentes retos culinarios, sino también a nuevas formas de juego y apuestas, donde podrán jugárselo todo para salvarse. Entre las novedades se integran la espátula roja y el guayo, beneficios estratégicos que podrían marcar la diferencia entre continuar o abandonar la cocina.

En el panel de jueces de esta quinta temporada revalidan la chef Giovanna Huyke, el chef Enrique Piñeiro y el chef Héctor Rosa. La conducción estará a cargo del animador que ha acompañado el formato desde sus inicios, Luis Ponce.

Las ganadoras de las pasadas temporadas de “Super Chef Celebrities” son la periodista Saudy Rivera y los creadores de contenido Gabriela Quiñones, Natasha Isel, Franco Michel y Luis “Bebesauro” Morales.