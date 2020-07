View this post on Instagram

Yo estaba recién llegada de un viaje en carretera, comiendo unas quesadillas tan tranquila viendo el anuncio de los ganadores convencida de que sería Candela Peña quien se lo llevaría. GRACIAS infinitas @premios_platino por este honor. Honrada de estar nominada junto a 3 espléndidas actrices. Salud @manolocaro?? @majocordova @raleyp @netflixlat y toda la familia De La Mora! Felicidad!??