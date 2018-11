La actriz y presentadora puertorriqueña Adamari López permanece hospitalizada hace dos semanas, a raíz de complicaciones relacionadas con una fuerte gripe.

López, quien desde entonces se ha ausentado del programa Un Nuevo Día, que transmite Telemundo, recibe “tratamiento médico especializado” a raíz de una condición respiratoria producto de “una fuerte gripe”, confirmó a People en Español un representante de la artista.

Fue la propia actriz de 47 años quien dio a conocer el pasado 15 de octubre a través de sus redes sociales que se sentía muy enferma y había tenido que procurar intervención médica. “Me he sentido súper malita en estos días y no me queda otro remedio que venirme a poner suero”, expresó en un Instagram story desde lo que parecía ser una camilla.

Cerca de una semana después, su compañero, el bailarín español Toni Costa, publicó otro video también en Instagram en el que aparecía la hija de ambos, Alaïa, mientras su padre hacía referencia a que estaba triste porque “mami está enfermita”.

Ayer, Costa publicó en su cuenta de Instagram una imagen en blanco y negro en la que aparece pensativo, junto con un calce que lee: “Días de reflexión. Aunque vea nubes negras, tengo clara una cosa, que detrás siempre sale el sol. Gracias, Dios. Gracias de corazón a todos por sus mensajes, apoyo, cariño y preocupación. Sois los mejores”.

Mientras, hoy, a través de su story publicó varios videos en los que se ve a la hija de ambos disfrazada y poco después él la sorprende con una careta de los ladrones de la popular serie de Netflix “La Casa de Papel”.

Aunque no ofrecieron detalles sobre el tratamiento que recibe, los representantes aseguraron que López “se mantiene muy positiva y deseando pronto recuperarse para regresar a su trabajo”.