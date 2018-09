Fue este jueves 13 de septiembre cuando FX presentó en América Latina el primer episodio de "American Horror Story: Apocalypse", la octava entrega de la exitosa serie de antología, ganadora de premios Emmy y Globo de Oro.

En esta temporada la producción contará con 10 capítulos de una hora. Su arribo había sido esperado por los seguidores de la ficción porque corresponde a un crossover entre "Murder House" y "Coven", la primera y tercera temporada del show, respectivamente.

