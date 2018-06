Andrea Constand, la mujer que acusó a Bill Cosby de drogarla y abusar de ella, y que llevó a la condena del comediante afirmó que las pastillas que éste le dio la hicieron sentir aturdida y físicamente incapaz de evitar el ataque en el 2004.



La canadiense de 45 años, exadministradora del equipo femenino de baloncesto de la Universidad de Temple, conversó con NBC News en su primera entrevista desde que el jurado halló culpable a la estrella de "The Cosby Show" de tres cargos de ataque indecente agravado.

Sus comentarios se apegaron a lo que dijo en el estrado en los dos juicios de Cosby — el primero de los cuales terminó sin que el jurado alcanzara un veredicto el verano pasado — al describir cómo Cosby la noqueó con tres pastillas azules que llamó "tus amigas" y entonces la atacó en su casa, a las afueras de Filadelfia.

"Mi mente está diciendo, 'Mueve las manos, patea. ¿Puedes hacer algo? No quiero esto. ¿Por qué esta persona está haciendo esto?' Y no puedo reaccionar de ninguna manera específica", confesó Constand en un breve fragmento de la entrevista grabada en video que se transmitió el jueves en el programa "Today" de la NBC. "Así que estaba débil. Era un fideo flácido".

