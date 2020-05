De los escenarios musicales a los estudios de televisión, del reggaetón al "narcotráfico", Bad Bunny actuará en la nueva temporada de la serie "Narcos".

Así lo confirmó el cantante boricua a la revista "Rolling Stone", en la que detalló que interpretará un papel secundario en la serie de Netflix, aunque eso sí, las grabaciones iniciarán una vez que pase la pandemia de coronavirus.

"Los que aún no entienden, algún día lo harán. El chamaquito de Vega Baja, Puerto Rico, el bobito que trabajaba en el supermercado, el nene de Tito y Lysaurie, ese mismo, en la portada de "Rolling Stone".

"A mí nadie, nadie, nadie, nadie, pero nadie, me puede decir qué puedo o no hacer, yo hago lo que me da la gana. Y desde niño, me dieron ganas de ser grande, me dieron ganas de perseguir y trabajar por mis sueños. Gracias a todo el que creyó, a los que creen, y a los que algún día creerán", escribió el reggaetonero cuando anunció la portada.

Benito Martínez, nombre real del cantante, comentó que, un par de semanas antes de su presentación, en el medio tiempo del Super Bowl (al lado de Shakira, J Balvin y JLo), grabó varias escenas para la cuarta temporada de la serie. Sin embargo, su participación quedó incompleta por la pandemia que detuvo las grabaciones de la teleserie.