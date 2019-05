El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama y su esposa Michelle anunciaron que después de estar en La Casa Blanca, ahora producirán series y películas para Netflix, ya que firmaron un convenio para generar contenidos sobre derechos civiles.

El exmandatario explicó que gracias a un acuerdo firmado entre su compañía Higher Ground y la plataforma de streaming, están elaborando, una película, dos documentales y cuatro series para televisión.

De acuerdo con información de CNN, los Obama pretenden abordar temas sobre la raza, la clase, la buena alimentación, la labor de los funcionarios estadounidenses, la lucha por los derechos de los trabajadores, las personas de raza negra y los individuos con discapacidad.

A través de su productora, desean contar historias que inspiren y motiven a pensar diferente sobre el mundo, que ayuden a abrir las mentes y los corazones de cada ser humano, por eso realizarán la historia de Frederick Douglass, quien nació esclavo y logró escapar al norte de Estados Unidos cuando se dio cuenta que las personas de raza negra eran libres, pero discriminadas.

También crearán la serie para niños "Listen to your vegetables & eat your parents", con la que pretenden hacer conciencia entre niños de preescolar sobre la importancia de la alimentación saludable.

Por otro lado existirá el drama "Bloom", que habla de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, "Fifth risk" serie de no-ficción enfocada al trabajo que realizan los funcionarios públicos, la serie "Overlooked" que se basará en una columna publicada en The New York Times.