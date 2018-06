Siempre polémico por sus actos y dichos, Charlie Sheen vuelve a ser noticia al buscar el regreso de la serie "Two and a Half Men" que estelarizó hasta 2011, siendo reemplazado por Ashton Kutcher.

El intérprete de Charlie Harper le envió un mensaje a la actriz Roseanne Barr, protagonista de la serie "Roseanne", que recientemente fue cancelada por los dichos racistas de la intérprete en Twitter.

"¡Adiós, Roseanne! Hasta nunca. Hashtag NO GANANDO. La pista ahora queda libre para nuestro regreso #CharlieHarperRegresa", escribió el hijo del también actor Martin Sheen adjuntando una fotografía del guion del show en el que participó por ocho años.

adios Roseanne! good riddance. hashtag NOT Winning. the runway is now clear for OUR reboot. © #CharlieHarperReturns pic.twitter.com/HcqMvIoxCM

Así, Sheen propone que "Two and a Half Men" vuelva a estar al aire en reemplazo de "Roseanne".

Esta fue cancelada el pasado martes luego que Barr cuestionara a Valerie Jarret, asesora del ex presidente de EE.UU. Barack Obama, asegurando que ella era como "si los Hermanos Musulmanes y la película 'El planeta de los simios' hubieran tenido un hijo".

Roseanne Barr calling Valerie Jarrett an ape is incredibly racist.



The fact that @ABCNetwork continues to give this bigot a platform is unacceptable. pic.twitter.com/FlFlpcft8B