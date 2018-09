La presentadora Dagmar notificó a sus seguidores en Twitter que sus más recientes estudios de salud revelaron que está sana.

Mi estudio salió que estoy sana! Declaró ante los hombres que Dios se glorificó en mi! Gracias Aba! Por inclinar tu oído y escuchar mi clamor. Bendice a todos los que por mi oran pues me tienen de pie. Esto escribió el Dr Cabanillas Excelente Dagmar!!! @DiaaDiaPR

La artista no precisó qué condición de salud estaba monitoreando, pero se sabe que ha padecido de distintos tipos de cáncer. En 2016, Dagmar continuaba dando la batalla contra el cáncer de pulmón.

Mientras, el 23 de octubre de 2008 fue diagnosticada con un cáncer escamoso en la base de la lengua.

Tiempo después, el 4 de abril de 2011, anunció un nuevo diagnóstico de cáncer, pero esta vez en la garganta. En aquel momento, compartió: “Hice todas las preguntas que sentí hacer, lloré hasta cansarme para botar el golpe”.

Otro obstáculo que tuvo que superar fue una fractura en seis vértebras de la columna vertebral que sufrió tras sufrir una caída durante el “corre y corre” de su trabajo como animadora en el programa “Día a Día”. Este accidente la mantuvo casi un año fuera de las cámaras, hasta noviembre del año pasado.

Ante todos sus quebrantos de salud, Dagmar se ha mantenido optimista.

“Han sido unas muchas cosas corriditas. Pero como yo digo, Dios me dio un espíritu de lucha y no de cobardía. Yo me enfrento a estas situaciones con alegría porque yo no puedo ir por el camino sufriendo hasta llegar a la meta, porque si no voy a llegar bien cansada. Así que prefiero cargar baterías durante el camino y hacer la lucha con alegría para llegar a la meta y celebrar”, sostuvo en entrevista con El Nuevo Día en noviembre del año pasado, antes de reintegrarse al programa.