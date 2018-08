En una entrevista reciente con el programa Despierta América la ex Miss Universo puertorriqueña, Dayanara Torres, revivió uno de los momentos más amargos de su vida: su divorcio del padre de sus dos hijos, Marc Anthony.



Los conductores del programa le presentaron a la modelo un video de una entrevista que concedió a Cristina Saralegui poco tiempo después de la ruptura en el 2014. El mismo muestra a una Dayanara compungida y llorosa contando su proceso tras la separación.

“Estoy en mi cuarto, en mis pijamas, llorando y oigo a Cristian: I want mama. Abre la puerta y me mira y me dice: Are you crying again?”, relató.

La jurado de Bailando con las Estrellas recomendó a las mujeres que atraviesan por una situación similar que se dejen ayudar, pues en su caso, el apoyo de su familia fue vital para enfrentar aquella etapa y seguir adelante.