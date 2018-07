Desde hace varios años, el canal Comedy Central de Estados Unidos produce unos especiales titulados Roast, en los cuales un famoso se convierte en la víctima de una serie de bromas a partir de los puntos flojos de su carrera.

Amigos y colegas del homenajeado en cuestión, desfilan por un escenario en el cual cuentan experiencias personales en tono de risa que tengan que ver con la víctima de turno, y el último sábado por la noche le tocó a Bruce Willis convertirse en el centro de la acción.

En el Roast dedicado a Willis, que se transmitirá el próximo 29 de julio, el protagonista de “Die Hard” se divirtió y se tomó con mucho humor las observaciones irónicas que realizaron personalidades como Cybill Shepherd, Edward Norton, Dennis Rodman, Kevin Pollack y Joseph Gordon-Levitt.

Pero la invitada que indudablemente dio la nota, y que sorprendió a todos con su presencia, fue Demi Moore , con quien Willis estuvo casado 12 años.



Demi enfocó su relación con Willis desde el lado del humor, y abrió su participación asegurando: "La gente se pregunta por qué nuestro matrimonio se terminó, y yo creo que fue debido a los celos. Creo que Bruce jamás superó el hecho que a mí, ser calva me quedara muchísimo mejor que a él", dijo en referencia al film G.I. Jane, en el que ella tuvo que afeitar su cabeza.

Más adelante, Moore también se rió de algunos pasos en falso que Willis dio a lo largo de su carrera:

"Luego de nuestro divorcio, él expresó que el fracaso de nuestro matrimonio fue su error más grande. Pero Bruce, no seas tan duro contigo mismo, has cometido errores mucho más grandes. Me refiero a Planet Hollywood, Hudson Hawk, hacer campaña para Michael Dukakis y haber rechazado el personaje de George Clooney en Ocean's Eleven".

Luego Demi intentó ponerse más seria, y confesó que su matrimonio con Willis "fue de las mejores épocas que viví", y agregó: "Él fue uno de los tres mejores maridos que tuve".

Al final del especial, el actor de Pulp Fiction dijo entre risas que la participación de su ex esposa fue "increíble. Muy sorpresiva pero también muy buena".