A pesar de que aún no se confirma oficialmente la segunda temporada de la bioserie de Luis Miguel, el actor Diego Boneta adelanta que la nueva entrega será mucho mejor, pero habrá que esperar todavía.

“Lo que pase en la segunda temporada será posiblemente mejor que la primera; hay tanta información que muy poca gente sabe, saben menos de esa etapa que de su infancia", comentó Boneta en entrevista con el diario argentino La Nación.

“Todavía no está confirmada al cien por ciento la segunda temporada. Pero ... y ojalá que filmemos en Argentina”, expresó el protagonista de "Luis Miguel. La Serie".

De acuerdo a las revelaciones del joven actor mexicano, la segunda entrega de la bioserie abarcará el éxito y la fama internacional que alcanzó Luis Miguel, eso a nivel musical, pero en cuanto su vida personal será sorpresa, dijo.

“Lo que sí puedo decir es que es una temporada muy difícil de escribir, tiene que estar muy bien hecha, no me quiero apresurar, pero tiene que estar muy bien hecha”.

Así como en la primera temporada, Boneta confesó que se ha reunido con el intérprete de "La Incondicional", quien le hizo algunas confesiones, pero le dejó claro que eso no debería salir en la serie.

Diego destacó la importancia de conocer más de Luis Miguel para poder representarlo de mejor manera en la pantalla chica.

“De entrada, cuando lo conocí le dije que admiraba mucho su valentía, de estar abierto a contar algo que era tan difícil. Que no quería usar esa información en su contra ni vendérsela a nadie, sólo quería hacer mi trabajo lo mejor posible. Le dije que se me hacía increíble poder contar con él para hacerlo, porque muchas veces, cuando se hacen estos proyectos, el artista ya no vive", destacó el actor de 27 años.

“Son cosas que él me contó a mí, pero no sé en qué va a terminar", explicó Boneta, quien también dijo estar involucrado en la producción de la segunda temporada de "Luis Miguel. La Serie".

"Mi rol de productor es cien por ciento creativo. Soy una persona sumamente apasionada en todo lo que decido hacer y me gusta aprender de todo, saber de todo, estar lo más involucrado posible. Me involucré mucho en los guiones, personajes, elenco, la idea del soundtrack, hacerlo, ir con Kiko Cibrián que es quien más ha producido a Luis Miguel, ideas de historia... Todo el lado creativo junto con Carla González Vargas - la productora de la serie -", precisó.

La primera temporada se trasmitió hace unos meses por Telemundo y Netflix, que atrapó el interés del público y de los fans de Luis Miguel que no se perdían ningún capítulo cada domingo.

Esa primera entrega de "Luis Miguel. La Serie" abarcó parte de su infancia, hasta los primeros años de fama, pasando por momentos difíciles que marcaron al artista mexicano, como los enfrentamientos que tuvo con su padre Luisito Rey, quien fue su mánager durante los primeros años de su carrera.

Además de la misteriosa desaparición de su madre Marcela Basteri, en 1986, cuyo tema fue parte del final de la primera temporada.