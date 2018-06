"Si alguien a quien amas sufre vergüenza por un diagnóstico, o un padre está preocupado porque su hijo bipolar no pueda superarlo, nuestro podcast podrá suavizarlo. Los últimos 30 minutos". Intentando alentar a sus seguidores con algún problema mental, el actor estadounidense David Harbour (43) publicó en su cuenta de Twitter el enlace de un programa radial que realizó para contar una experiencia personal que, según afirmó, nunca había contado a ningún medio.

With a lot of laughter and acknowledgment of how pedestrian it is to be a part of the tribe nowadays. If someone you love still suffers shame about a diagnosis, or a fellow parent worries that their bipolar kid won’t be able to make it, our @WTFpod could soothe. Last 30mins?? https://t.co/hUjExm2ukg