Cayey.- "Gracias por dar vida".

Bajo esta consigna y con el calor de las altas temperaturas, una multitud recibió al animador Raymond Arrieta tras culminar el cuarto día de su décima caminata Da Vida a favor de los pacientes del Hospital Oncológico de Puerto Rico.

La jornada del animador de "Día a día" (Telemundo) inició a las 10:25 de la mañana desde el kilómetro 46.7 de la carretera PR-1, en el barrio Beatriz, de Caguas. Terminó cerca de las 2:00 de la tarde en los predios del estacionamiento del Estadio Pedro Montañez de Cayey para completar la meta de 7.76 millas.

"Hoy caminamos en un horno. Hoy no había viento", compartió Arrieta en un aparte con este medio, con su rostro marcado por los estragos del sol. "Ya se va notando, por más sunblock, no hay break. Ya al final estaba con gorra".

Al igual que ayer, en la experiencia de hoy le llamó la atención la solidaridad mostrada por los niños en el camino.



"Ha sido una caminata bien diferente donde los niños son los que nos dan su alcancía", manifestó conmovido. "Aunque hay mucho adulto y negocio, obviamente, pero los nenes nos dan su pesito, su alcancía. Una nena me llamó la atención, que me dio una alcancía que estaba a mitad y ella, con su sencillez y humildad, cuando me la entregó. Me dijo, 'aquí tienes. Espero que te dé para curar a todos los niños del hospital".



En el recorrido del sábado lo acompañó el cantante Oscar Serrano “Oscarito”.

"Para mí es gratificante. Me siento orgulloso. Me siento haciendo algo que realmente vale la pena. Y cuando haces cosas que le agradan a Dios, se siente espectacular", dijo con entusiasmo el merenguero.

Al hablar de los retos en el camino, señaló "las subidas, las bajadas y el calor que está sobre los 90 grados (Fahrenheit). Fue fuerte".

Sobre la gesta del comediante, que comenzó en 2009, comentó mantenerse firme "en que Raymond Arrieta se ha convertido en parte de la historia cultural del país porque ha logrado hacer cosas que son atípicas. Un solo hombre ha unido a tantas personas".

Por otro lado, otra que estuvo presente fue la actriz puertorriqueña Alexandra Pomales. “Un día inolvidable para mí. Un año más junto a Raymond, en la caminata Da Vida. Me siento bendecida de poder caminar junto a él y hacer esto por todos los pacientes, sobrevivientes de cáncer y los que ya no están con nosotros, como mi abuelo Héctor. No tengo duda que aunque esta sea la última caminata, Raymond seguirá haciendo cosas grandiosas y él cuenta conmigo siempre”, expresó.

Mañana, domingo, el comediante de 53 años continuará la jornada desde el estacionamiento en Cayey por la PR-14 hacia Aibonito, para abonar a la expectativa de cumplir con 83 millas al finalizar la ruta, que culmina el próximo jueves con una fiesta de pueblo en La Guancha en Ponce.

Este año la caminata la dedica en memoria del locutor de radio Billy Fourquet, quien falleció el pasado 3 de mayo a sus 57 años víctima de cáncer en el hígado.

Hasta 2017, Da vida ha logrado recaudar $7,770,466.53. El año pasado, a través del evento se lograron $1,240,421 en donaciones.



Para cooperar puedes entregar tu donativo en persona a los voluntarios identificados con camisas verde limón y bulto rojo de Telemundo. También, mediante la cuenta Da Vida #3004870858 del Banco Santander. Además, puedes realizar donativos a través del Banco de Teléfonos durante el programa Día a Día al teléfono (787) 641-2226, accediendo a www.ligacancerpr.org/donar/ o por ATH Móvil al teléfono (787) 504-4454.