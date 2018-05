El elenco del musical de Frozen que se presenta en Broadway dio una gran sorpresa este día al actuar por primera vez en televisión, el escenario fue el programa Good Morning America, que se transmite por ABC.

Los artistas enmarcaron su presentación con la canción "For the First Time in Forever" que cautivó al público.

La escena comienza cuando Anna está todavía acostada, pero sus asistentens le recuerdan qudebe levantarse ya que es el día de la coronación de su hermana Elsa, que asumirá como Reina tras las muerte de sus padres.

Ella sin dudarlo da un gran salto para salir de la cama y recibe ayuda para vestirse mientras comienza a cantar "For the First Time in Forever" .

Después aparece Elsa en el castillo de Arendelle y se le une el resto del elenco, sin faltar el reno Esben.

El número fue compartido en la cuenta de Twitter de Good Morning America.

El musical de Frozen se estrenó en Broadway el 17 de agosto del 2017 y es protagonizado por las actrices Caissie Levy (Elsa) y Patti Murin(Anna), está basado en la película del mismo nombre, que se estrenó en el 2013.

FOR THE FIRST TIME IN FOREVER! The cast of @FrozenBroadway is performing for the first time ever on TV right here this morning, and we refuse to let it go! pic.twitter.com/Cv4pzb2QV8 — Good Morning America (@GMA) 30 de mayo de 2018



La producción teatral consta de dos actos y cuenta con nuevas canciones y material, incluso las melodías que se interpretan es más del doble de las que contiene la película.

La cinta de Frozen se estrenó en el 2013 y a partir de ahí ha sido todo un éxito, logró llevarse el Oscar en el 2014 por mejor película animada y por mejor canción ("Let It Go).

Pero el musical no se queda atrás y ha sido nominado para tres premios Tony, incluyendo Mejor Musical, Mejor Libro de un Musical ( Jennifer Lee ) y Mejor Banda Sonora Original ( Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez ).

El musical de Frozen es dirigido es Michael Grandage y Rob Ashford.

El elenco lo integran también Jelani Alladin (Kristoff), Greg Hildreth (Olaf), John Riddle (Hans), Robert Creighton (Weselton), Kevin Del Aguila (Oaken), Timothy Hughes (Pabbie), y Andrew Pirozzi (Sven ) entre otros.