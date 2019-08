Roberto Gómez Bolaños "Chespirito" fue un personaje muy popular y muy querido por el público, ya que fue el creador e intérprete de “El Chavo del Ocho” y “El Chapulín Colorado”, series cómicas que lograron tal éxito que, para 1973, era transmitido en varios países de Hispanoamérica y tenía altos índices de audiencia televisiva.

Es por ese motivo y para seguir honrando la memoria de su padre, quien falleció el 28 de noviembre de 2014 a los 85 años, que Roberto Gómez Fernández planea trasladar a la pantalla chica una serie biográfica que narrará la vida de su progenitor.

Gómez Fernández aceptó que sería importante que a este proyecto se uniera María Antonieta de las Nieves, quien daba vida al personaje de “La Chilindrina”, en "El Chavo del 8”.

"A María Antonieta siempre le he tenido un gran cariño, la conocí desde niño y siempre ella también me recibió con mucho cariño, entonces lo que sea sumar es bienvenido", fueron las palabras que pronunció Gómez Fernández a distintos medios.

Y agregó: "Estamos en ese proceso, a mí me encantaría que pudiera ser así, porque por su puesto ella tiene una visión muy particular de muchas cosas y para mí sería un enorme gusto. La busqué pero no la encontré recientemente".

Roberto Gómez Fernández buscó recientemente a "La Chilindrina" para colaborar en la bioserie de "Chespirito". Checa todo lo que nos contó #PájarosEnElAlambre ??: https://t.co/cAaQ27PcAh pic.twitter.com/TyMfPmdTHF — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) August 27, 2019

El director argumentó que por el momento no se sabe qué actor será el encargado de personificar a su padre, es por ello que el proceso de la realización de la serie, se va a extender hasta el próximo año. Aunado a que se encuentra realizando una investigación detallada sobre la vida de Gómez Bolaños.

Fue en 2018 que el director cinematográfico ya había anunciado este proyecto y señaló en su momento: ”Para que sea una realidad seguimos en el lento paso de la investigación, pero no tenemos prisa, es algo que debe cocinarse a fuego lento, en el proceso nos estamos divirtiendo al averiguar cosas nuevas de mi padre”.

Por su parte, María Antonieta de las Nieves, quien en 2018 cumplió 60 años como actriz, ha dejado saber en diversas ocasiones que sí le interesa participar en esta serie biográfica siempre y cuando se trate de un proyecto de calidad.

"Sería muy difícil, tendría que ser algo muy muy bueno para hacerlo, pero me encanta que me hablen para trabajar. Que me hablen y ya les diré si sí o si no, yo no estoy negada a nada pero siempre se tienen que poner condiciones, porque cuando ya ha habido con una persona muchos conflictos, ya sientes dudas", relató hace unos años.