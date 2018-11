Russell Crowe, de la afamada película "Gladiator", nuevamente se transforma para dar vida a un personaje. El ganador del Oscar, protagonizará la serie de Showtime "The Laudest Voice in The Room", basada en el exitoso libro del mismo nombre escrito por Gabriel Sherman.

La producción de ocho capítulos, se centrará en la última década del fallecido director ejecutivo de Fox News, Roger Ailes, quien fue denunciado por acoso sexual por un grupo de colegas de la estación televisiva.

Ailes renunció a su cargo en 2016 a raíz de estas acusaciones. El poderoso hombre de la televisión, fue además presidente de la cadena CNBC y creó el canal America Talking. En 1996, fue uno de los fundadores de la estación de noticias que marcó su declive.

Naomi Watts, de la producción "The Impossible", también formará parte de la serie, interpretando a la ex presentadora Gretchen Carlson, quien se unió a las denuncias en contra de Ailes asegurando que fue despedida de la red tras rechazar sus insinuaciones.

Gabriel Sherman formó parte de la escritura del guion junto al director Tom McCarthy, de"Spotlight". La nominada al Emmy Kari Skogland dirigirá los primeros dos episodios. Para meterse en la piel de Ailes, Crowe ha aumentado de peso y ha recurrido al uso de prótesis que le dan más volumen a su cuerpo. Así se le vio durante el rodaje de la serie en Nueva York. "The Laudest Voice in The Room", que contará además con John Lithgow, Nicole Kidman y Charlize Theron en su elenco, aún no tiene fecha oficial de estreno.