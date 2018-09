El Teatro Microsoft de Los Ángeles, California, se vistió de gala para la edición 70 de los Premios Emmy, que reconoce a lo mejor de la televisión en Estados Unidos, donde los maestros de ceremonia fueron Colin Jost y Michael Che, del programa de humor "Saturday Night Live".

Conoce la lista de ganadores:

Mejor Drama

Game of Thrones (HBO)

Bend the knee.#GameofThrones has won 9 #Emmys this year continuing its reign with more #Emmys than any other scripted series. pic.twitter.com/enc1sn5vhC