“Los concursos de belleza como el Miss Universo nos dan la oportunidad a las mujeres jóvenes de explorar esas áreas profesionales que nos llaman la atención y de poder forjar un futuro en ella, ya sea en la política, negocios o las fuerzas armadas. Además, nos da una plataforma para expresarnos y hacer sentir nuestras voces. Nos dan la oportunidad de ser las mujeres fuertes e independientes que somos ahora”.

Con esa respuesta a la pregunta final, la hoy famosa actriz india Lara Dutta se alzó con la corona de Miss Universo en el 2000, en Chipre, empoderando a futuras candidatas a aspirar más allá de una corona.

De esta misma forma lo han logrado figuras de la televisión local que han alcanzado la admiración y el cariño de un país.

Son ellas las animadoras Dagmar Rivera e Ivonne Orsini; las comunicadoras Celimar Adames, Luz Nereida Vélez, Mónika Candelaria, Katiria Soto y Jailenne Rivera, al igual que la actriz Natalia Rivera, que conversaron con este diario acerca de cómo sus sueños de niñas se convirtieron en realidad.

Con mucho humor, las entrevistadas compartieron experiencias en los concursos de belleza, y el salto hacia el reconocimiento público.

Dagmar confiesa que siempre quiso ser reina de belleza mientras que Ivonne era la antirreinas. Katiria, quien además se formó como abogada, supo desde sexto grado que sería ancla de la televisión. Mónika revela que soñaba con ser Miss Universo para convertirse en una figura ilustre en los libros de historia de Puerto Rico. En cambio, Celimar sostiene que solo participó por pura curiosidad.

Luz Nereida entró directo a la televisión, tras participar en un reinado, y a Jailenne la persigue la anécdota del gallo al que le dio resucitación cardiopulmonar.

Dagmar Rivera

Primera finalista Miss Mundo de Puerto Rico 1972 a los 19 años

Animadora del programa “Día a día”

¿Qué te motivó a participar? Siempre me llamaron la atención los concursos y me ponía una toalla por el cuello como si fuera una cola. Creo que todas las niñas sueñan con esa fantasía, y vi esa oportunidad. Fui sin ninguna expectativa, solo en el ánimo de disfrutar.

¿Qué recuerdas? “La pasé tan bien en el certamen que cuando llego a las finalistas no lo podía creer, menos cuando quedamos la después senadora Ana Nisi

Goyco y yo. Como siempre he sido bien despistada cuando llamaron a la reina juré que había ganado y empecé a gritar y a brincar. Entonces Ana Nisi me dijo ‘soy yo’… respondí ‘eres tú’ y la felicité.

¿Cómo te abrió puertas? Me ayudó haber tomado el curso de modelaje básico; cómo pararme, como caminar. Me dio seguridad cuando me expongo a un público, y te fortalece como mujer.

Katiria Soto

Ganadora de Miss Puerto Rico Teen 2000 y Miss Global Teen a los 17 años

Es anclaen Univision Nueva York, y colabora con el programa “Jugando pelota dura” con información sobre la diáspora

¿Qué te motivó a participar? Como muchas nenas, desde pequeña veía los certámenes de belleza con admiración, pero además yo quería trabajar en televisión. Desde sexto grado estaba clara que ser ancla de noticias era lo que quería hacer, y pude identificarlo.

¿Qué recuerdas? La misma noche que gané el concurso, los dueños del certamen me llevaron a comer a un restaurante de sushi, algo que nunca en mi vida había probado. Me acuerdo que me eché uno a la boca y lo escupí, era horrible, no lo podía tragar.

¿Cómo te abrió puertas? La experiencia de ganar un certamen es como cualquier otra que te toca vivir. En mi caso el evento me enseñó a comunicar, a que se dé esa conexión con el público. Se fortalece la autoestima.

Jailenne Rivera

Primera finalista de Miss Universe Puerto Rico 2017 y primera finalista en Miss Teen World 2009

Reportera del programa “Lo sé todo”

¿Qué te motivó a participar? Llevaba desde los 16 años en el modelaje, y los concursos de belleza son más que un deporte nacional. Así que por mi altura decidí darme la oportunidad.

¿Qué recuerdas? Cuando era pequeña mi abuela materna me cuidaba. Ella tenía un amor muy grande por los animales y siempre me decía que para poder salvar cualquier ser vivo le tenía que hacer un CPR (resucitación cardiopulmonar) y una vez traté de hacerle un CPR a un gallo que se había mojado y lo conté durante una entrevista, pero se malinterpretó y todo el mundo hablaba del gallo.

¿Cómo te abrió puertas? Me ha ayudado en seguridad para poder expresarme en público, a poder sobrellevar las críticas para que no me afecten.

Mónika Candelaria

Primera finalista en Miss Universe Puerto Rico 2005

Se destaca como mujer ancla en “Noticentro al amanecer”

¿Qué te motivó a participar? Creo que tenía en mente ganar experiencia, exposición, y yo deseaba representar a Puerto Rico a nivel internacional, soñaba que era una Miss Universo. Imagínate quedar en los libros de historia de Puerto Rico como Marisol Malaret y Deborah Carthy. Ser en la historia para mí era como convertirte en una figura ilustre.

¿Qué recuerdas? Yo lloraba por el estrés de que tenía que bajar unas libritas, eran requisitos. Preparé un plan de alimentación. Soy bien dulcera y cuando me daba ansiedad me los comía pero nadie sabía.

¿Cómo te abrió puertas? Mucho, porque todo lo que uno vive te sirve para un futuro. El concurso me dio seguridad, me enseñó a amarme a mí misma, abrí mi propio negocio que tuve por 11 años, MC Model Creators. Ahora estoy aplicando todo lo que aprendí como mujer y periodista.

Natalia Rivera

Ganó Miss Puerto Rico Teen 2006 a los 16 años y Nuestra belleza latina 2008 a los 17 años en que quedó finalista

Coanimadora de “Pégate al mediodía” y “El Remix”

¿Qué te motivó a participar? El ganar La cara de Avon en el 2004 me abrió muchas puertas para trabajar en animaciones y fui explorando en el campo de la moda. Me fui interesando más en los concursos de belleza. Buscaba llevar un mensaje de una manera coherente, positivo y de motivación. Se trata de retarte, educarte, prepararte, y estar consciente que la belleza no dura para siempre y tienes que maximizar tu potencial.

¿Cómo te abrió puertas? Era una persona muy tímida en público y estos concursos me brindaron las herramientas para maximizar mi potencial con los seminarios de preparación. La vitrina que son los concursos de belleza nos ayudan a que los productores interesados en nuevos talentos nos vean y nos den la oportunidad de pulirnos.

Luz Nereida Vélez

Participó en Miss Puerto Rico Teenage de Puerto Rico a los 14 años y a los 15 años en Miss Carnaval de Mayagüez; en ambos certámenes quedó primera finalista

Reportera ancla de Wapa desde hace 40 años

¿Qué te motivó a participar? Creo que todas las niñas sueñan con verse en una pasarela, en un escenario, compartir con otras jóvenes y representar a tu pueblo siempre llena de orgullo. Era un concurso que había ganado Ednita Nazario unos años antes a beneficio de niños con discapacidad, tenía un propósito de ayudar con los tratamientos para tener calidad de vida.

¿Cómo te abrió puertas? En cierta manera si me ayudó porque en el concurso estuve auspiciada por el periódico Eco en Mayagüez, y el señor Eytel Piñón, dueño del periódico, me dio la oportunidad de formar parte de un programa de noticias de fin de semana. Esa fue mi plataforma de aprendizaje en los cuatro años que estuve en la universidad. Eso hizo que yo cambiara mi decisión de estudiar medicina e irme a estudiar una maestría en radio y televisión en Estados Unidos.

Ivonne Orsini

Ganadora de Miss Mundo de Puerto Rico 2008

Presentadora de “Viva la tarde”

¿Que te motivó a participar? Realmente no estaba en mis planes ser reina de belleza porque siempre fui atleta. No usaba tacones, no me maquillaba y siempre llevaba el pelo rizado con una colita para jugar (baloncesto y voleibol), y los que me conocen se sorprendieron cuando me vieron. Wilnelia Merced me invitó a que conociera el certamen. Como quería ser comunicadora y trabajar en los medios entendí que un concurso no se limita al aspecto físico, sino que era tremenda plataforma para forjarme como persona y profesional.

¿Qué recuerdas? Me caí en la apertura de la noche final, pero no se dieron cuenta. En la coreografía caigo al piso y saqué mi mejor sonrisa y subí las manos.

¿Cómo te abrió puertas? Sin duda un concurso te da la exposición, una plataforma, no importa en qué te vayas a involucrar profesionalmente. Te da seguridad, te ayuda a manejare en público, te enriquece intelectualmente.

Celimar Adames

Participó en Miss Puerto Rico 1989

Es reportera ancla de Wapa TV

¿Qué te motivó a participar? Ese año, el concurso fue bastante extraño, porque escogieron como 10 finalistas y cinco reinas que iban a distintos certámenes... yo fui finalista. Honestamente, no recuerdo quién ganó. Lo que sí te aseguro es que no logro superar los peinados de la época. Todas con el cabello grandioso y alborotado. Mi motivación para participar fue más bien curiosidad. Los certámenes en Puerto Rico son todo un evento y muchas personas me animaban a participar, así que me pareció una buena idea en el momento.

¿Cómo te abrió puertas? Realmente, no puedo decir que el concurso tuvo impacto en mi carrera. Mi aspiración en ese momento era trabajar como periodista de prensa escrita. Y a eso estaban enfocados mis estudios, así que por ahí inició mi vida profesional, en la agencia de noticias Associated Press. Mi llegada a la televisión surgió luego y creo que en Wapa casi nadie sabía de mi breve encuentro con el mundo de los concursos hasta ahora.