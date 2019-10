A partir de mañana, dentro de un viejo edificio industrial en Carolina, habrá una pequeña panadería que servirá de escenario para la filmación de la serie “The Baker and the Beauty” que se estrenará en el 2020 por la cadena estadounidense ABC.

Se trata de la adaptación de una serie israelí que explora, entre ratos de comedia y drama, los desarrollos familiares y profesionales provocados por un amorío entre un panadero y una super estrella internacional de la moda.

La producción tiene como actores estelares a Daniel García, Nathalie Kelley (The Fast and the Furious: Tokyo Drift), Carlos Gómez (Desperado), Lisa Vidal (ER) Dan Bucatisky (Marry Me), Belissa Escobedo, Micelle Veitimilla (Not Cool) y David del Río, entre otros.

Según el secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Laboy, la producción, que une a Universal Television, ABC Studios y Keshet Studios, comenzará con nueve capítulos que serán grabados en el viejo edificio industrial y varias localidades de la isla. Se estima que, por lo menos, la grabación de la serie de televisión requiere una inversión de $57 millones, de los cuales $44 millones se invertirá en pagos a entidades o individuos que viven en Puerto Rico. El 40% de estos $44 millones ($17.6 millones) serán financiados por los incentivos contributivos para la producción de cine en la isla.

La productora de la serie, Becky Hartman Edwards explicó que la trama de la serie está basada en Miami y que ya han encontrado lugares en la isla parecidas a las que existen en la ciudad floridiana, como la Pequeña Habana.

“Antes, lo que conocía de Puerto Rico era por el huracán María... Es un sitio multifacético para trabajar”, dijo la productora al manifestar que los incentivos contributivos otorgados por el gobierno son muy “competitivos” y ayudaron a la decisión de traer la producción a la isla.

Durante la conferencia de prensa en la que se anunciaron las filmaciones, la gobernadora Wanda Vázquez Garced destacó que diversos lugares en la isla tienen la capacidad de servir como escenarios para la producción que podría repetirse el año que viene, dependiendo de la acogida que tenga el programa televisivo.

Laboy, entretanto, indicó que para el año fiscal 2018 se proveyeron incentivos contributivos para 22 proyectos que redundaron en una inversión de $120 millones a la economía puertorriqueña y en la creación de 8,500 empleos.

Para el año fiscal 2019, se endosaron 28 producciones (18 locales y 1 extranjeras) que implicó la inversión de $185 millones y la creación 9,150 empleos.