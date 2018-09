Ricky Martin no obtuvo el premios Emmyal que aspiraba como actor secundario en la serie limitada “The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story”, pero dejó sentir su presencia en la gala de los premios Emmy celebrada anoche en Los Ángeles, en la que además compartió en el escenario con su compatriota el actor Benicio Del Toro.

VIDEO: AMERICAN CRIME STORY: VERSACE WINS Outstanding Limited Series #Emmys!! CONGRATS to the Cast and Crew for an incredible work! Well deserved!@MrRPMurphy @DarrenCriss @edgarramirez25 @ricky_martin #PenelopeCruz @FinnWittrock #CodyFern @JudithLight @tomrobsmith... #ACSVersace pic.twitter.com/8rNUFEisIe